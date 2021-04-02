Помер генеральний вікарій Львівської архидієцезії Римо-католицької церкви.

 

У Катовіцах у Польщі у четвер, 1 квітня, помер генеральній вікарій Львівської архидієцезії Римо-католицької церкви Юзеф Павлічек. Отцю інфулату майже виповнилося 80 років, повідомило CREDO.

 

Фото https://credo.pro


Юзеф Павлічек народився 22 травня 1941 року у Польщі. Священницькі свячення отримав у 1965 році і молоді роки провів у Польщі. Понад 30 років працював в курії у Катовіцах, а з 2010 року замість того, аби піти на пенсію, переїхав до Львова. Працював для Церкви в Україні до самої смерті.


«Отець Юзеф Павлічек був людиною невичерпної енергії та оптимізму. Завжди позитивно налаштований, усміхнений та повний ентузіазму. У нас було спільне зацікавлення – фотографія. Отець інфулат не розлучався з фотоапаратом – любив таким чином «документувати» усі події, в яких приймав участь. А таких подій було чимало. Нещодавно я мала честь зберегти на фото зворушливу мить нагородження Отця Юзефа Орденом за заслуги… Отець інфулат був людиною дії та присутності», – написала львівська кореспондентка CREDO Віта Якубовська.

 

Фото https://credo.pro


Громада Львова висловлює щирі співчуття рідним та близьким священнослужителя.


«Сумуємо громадою міста. Такі священники, як отець інфулат Юзеф Павлічек, є моральними авторитетами, які прикладом свого життя вчать цілі покоління. Своєю поставою, щоденним служінням отець надихав бути справжніми християнами і зміцнюватися у вірі. Найщиріші співчуття римо-католицькій громаді Львова», – зазначив міський голова Львова Андрій Садовий.

 

02.04.2021

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