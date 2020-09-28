У Байківцях освятили повернений римо-католицькій громаді храм.

У с. Байківці, що поблизу Тернополя, у неділю, 27 вересня, львівський митрополит латинського обряду, архієпископ Мечислав Мокшищький освятив нещодавно повернений римо-католицькій громаді храм. Перед богослужінням було здійснено передачу документів парафії святого Шарбеля на право власності костелом, повідомили у Львівській архідієцезії РКЦ.

Фото www.facebook.com/baykivtsi

У проповіді архієпископ Мечислав привітав парафіян з освяченням храму, який «став свідком історії і, водночас, знаком доброзичливості до нашої римсько-католицької спільноти».

Фото www.facebook.com/baykivtsi

Також митрополит урочисто вніс до відновленого храму реліквії святого Шарбеля, який буде заступником тутешньої релігійної громади.

Фото www.facebook.com/baykivtsi

«З глибокою пошаною і вірою зберігайте ці реліквії, а вшановуючи їх з вірою, отримайте щедрі благодаті. Святий Шарбель – це добрий і могутній заступник. Прийміть Його до себе, нехай освячення ваше життя», – сказав він.

ДЛЯ ДОВІДКИ:



Перша писемна згадка про Байківці, що за 3 км від Тернополя, відноситься до 1653 року. На початку ХІХ ст. село польським родам Подлєських, Фредбергів, Нєсіловських. На той час мешканц села не мали свого храму, і належали до римо-католицької парафії в сусідньому Чернілові Мазовецькому. У 1901 році на кошти Леона Подлєського було збудовано невеличку дерев'яну капличку. Лише у 1936 році за ініціативою Юліуша і Марії Фредбергів у Байківцях заклали новий мурований храм. До його спорудження долучилася і родина Нєсіловських. Освятили храм восени 1937 року.

Святиня зведена з каменю у формі хреста. Її центральний портал прикрашений портиком з колонами. З правої сторони, асеметрично фасаду піднімається над будовою витончена башта, завершена шатровим дахом. В радянські часи костел був покинутий, але добре зберігся. Зараз потребує ремонту його дах.

Святий Шарбель (при народженні Юсеф Махлуф, народився 8 травня 1828 року. Помер 24 грудня 1898) – арабський католицький святий та чудотворець з Лівану, мароніт. 9 жовтня 1977 року священомонаха-мароніта Шарбеля зараховано до Сонму Святих. Під час канонізації цього ліванського духовного подвижника Папа Римський Павло VI назвав його одним із найбільших святих XX століття.

