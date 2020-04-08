«Карантинний» Великдень: римо-католики освячуватимуть святкові страви вдома.

Християни західного обряду святкуватимуть Великдень уже цієї неділі, 12 квітня. Карантин уніс корективи у відзначення Воскресіння Господнього. Зокрема, до святкових літургій вірні Римсько-Католицької Церкви в Україні зможуть долучитися лише онлайн. А Великодні дари освячуватиме голова родини вдома, перед святковим сніданком.
Фото: ukrinform.ua
Про те, що Конференція єпископату Римо-Католицької Церкви вирішила, що богослужіння на Великдень, який римо-католики відзначатимуть 12 квітня, проводитимуть виключно онлайн, розповів сьогодні на зустрічі з головою ЛОДА Максимом Козицьким Архиєпископ і митрополит Львівський Римо-Католицької Церкви в Україні Мечислав Мокшицький. Він зазначив, що “в церкві будуть лише владики та отці, а богослужіння проводитимемо онлайн. Парафіяни святитимуть паски вдома”.
До Богослужінь упродовж Пасхального тридення – у Великий четвер (без обряду вмивання ніг), Страсну п'ятницю (без великої процесії) і Велику суботу – в РКЦ вірні долучатимуться за допомогою засобів масової інформації.
Звершення літургії без присутності вірних у РКЦ відбувається вже протягом двох тижнів, а всі служби щоденно транслюють католицьке радіо “Марія”, Католицьке телебачення, а в неділю – 5 канал і Суспільне телебачення. У такий самий спосіб відбуватиметься святкування Великодня, – розповів «Укрінформу» отець Станіслав, настоятель собору святого Олександра РКЦ.
Щодо освячення дарів на Великдень, то священик пояснив, що старший член родини прочитає спеціальну молитву й самостійно освятить дари. Отець Станіслав додав, що в разі необхідності сповіді віряни РКЦ мають таку можливість – священик прийме сповідальника з дотриманням усіх норм і правил, а після кожної сповіді сповідальницю дезінфікують.
Поради для вірян із конкретними підказками, які допоможуть у домашніх умовах краще й глибше пережити найважливіші події цього свята, оприлюднили на сайті Львівської Архідієцезії РКЦ в Україні. У посібнику для домашньої літургії містяться загальні вказівки щодо підготовки і святкування Великодня, молитви, які радять читати вірянам у Пасхальне тридення, додаткові пропозиції на кожен із цих днів.
Поради щодо проведення цих Великих днів можна також переглянути на Youtube-каналі Рух Світло-Життя. До слова, на цьому самому каналі щодня під час Пасхального Тридення відбуватиметься пряма трансляція Святих Літургій і Літургії Годин, тож вірні РКЦ зможуть у такий спосіб долучитися до богослужінь.
Католицьке телебачення "EWTN" та телеканали "UA:Перший" і "5 канал" у співпраці з Католицьким Медіа-Центром транслюють наживо великодні богослужіння під проводом Святішого Отця Папи Франциска, а також богослужіння з Києва. Долучитися до богослужінь можна за цим посиланням.
08.04.2020
Для довідки:
Під час відеоконференції з членами Всеукраїнської ради церков і релігійних організацій, яка відбулася в суботу, 4 квітня, голова Нацполіції Ігор Клименко повідомив, що проведення богослужінь у храмах з дотриманням санітарних карантинних норм та за участі не більше як 10 осіб в Україні не заборонено. Водночас постанова Кабміну в редакції від 2 квітня 2020 року накладає додаткові обмеження на пересування громадян, забороняючи пересування у групах понад дві особи.
Керівник Нацполіції запевнив, що храми й інші культові споруди не закриватимуть, не буде перешкод у проведенні богослужінь, щоб священики і церковнослужителі могли забезпечити відеотрансляцію. Однак із 6 квітня поліція стежить, щоб не було скупчення людей в храмах і біля храмів.
Під час проведення богослужіння має бути залучено не більш ніж 10 осіб, із дотриманням безпечної дистанції та використанням засобів захисту (масок, респіраторів). Урядовці закликали також уникати прямого контакту священнослужителів із віруючими і віруючих між собою під час організації богослужінь та виконання релігійних обрядів.