«Карантинний» Великдень: римо-католики освячуватимуть святкові страви вдома.

Християни західного обряду святкуватимуть Великдень уже цієї неділі, 12 квітня. Карантин уніс корективи у відзначення Воскресіння Господнього. Зокрема, до святкових літургій вірні Римсько-Католицької Церкви в Україні зможуть долучитися лише онлайн. А Великодні дари освячуватиме голова родини вдома, перед святковим сніданком.

Фото: ukrinform.ua

Про те, що Конференція єпископату Римо-Католицької Церкви вирішила, що богослужіння на Великдень, який римо-католики відзначатимуть 12 квітня, проводитимуть виключно онлайн, розповів сьогодні на зустрічі з головою ЛОДА Максимом Козицьким Архиєпископ і митрополит Львівський Римо-Католицької Церкви в Україні Мечислав Мокшицький. Він зазначив, що “в церкві будуть лише владики та отці, а богослужіння проводитимемо онлайн. Парафіяни святитимуть паски вдома”.

До Богослужінь упродовж Пасхального тридення – у Великий четвер (без обряду вмивання ніг), Страсну п'ятницю (без великої процесії) і Велику суботу – в РКЦ вірні долучатимуться за допомогою засобів масової інформації.

Звершення літургії без присутності вірних у РКЦ відбувається вже протягом двох тижнів, а всі служби щоденно транслюють католицьке радіо “Марія”, Католицьке телебачення, а в неділю – 5 канал і Суспільне телебачення. У такий самий спосіб відбуватиметься святкування Великодня, – розповів «Укрінформу» отець Станіслав, настоятель собору святого Олександра РКЦ.

Щодо освячення дарів на Великдень, то священик пояснив, що старший член родини прочитає спеціальну молитву й самостійно освятить дари. Отець Станіслав додав, що в разі необхідності сповіді віряни РКЦ мають таку можливість – священик прийме сповідальника з дотриманням усіх норм і правил, а після кожної сповіді сповідальницю дезінфікують.

Поради для вірян із конкретними підказками, які допоможуть у домашніх умовах краще й глибше пережити найважливіші події цього свята, оприлюднили на сайті Львівської Архідієцезії РКЦ в Україні. У посібнику для домашньої літургії містяться загальні вказівки щодо підготовки і святкування Великодня, молитви, які радять читати вірянам у Пасхальне тридення, додаткові пропозиції на кожен із цих днів.

Поради щодо проведення цих Великих днів можна також переглянути на Youtube-каналі Рух Світло-Життя. До слова, на цьому самому каналі щодня під час Пасхального Тридення відбуватиметься пряма трансляція Святих Літургій і Літургії Годин, тож вірні РКЦ зможуть у такий спосіб долучитися до богослужінь.

Католицьке телебачення "EWTN" та телеканали "UA:Перший" і "5 канал" у співпраці з Католицьким Медіа-Центром транслюють наживо великодні богослужіння під проводом Святішого Отця Папи Франциска, а також богослужіння з Києва. Долучитися до богослужінь можна за цим посиланням.