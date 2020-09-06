Помер останній львівський кардинал Мар'ян Яворський.

На 94 році життя помер кардинал-пресвітер Мар’ян Яворський — 44-й архієпископ митрополит Львівський латинського обряду і перший кардинал серед латинських Львівських архієпископів.

 

 

Останніми роками кардинал Мар'ян Яворський мешкав у Польщі і 18 серпня у важкому стані був госпіталізований у кардіологію міста Краків. Лікарі прийняли рішення про необхідність хірургічного втручання і 19 серпня була проведена операція, яка пройшла начебто успішно й стан хворого почав спершу покращуватися. Єпископ-помічник Львівської Архідієцзії Едвард Кав повідомив після операції, що "як на свій вік та загальний стан" почувався "в міру добре". Сестри, котрі опікувалися кардиналом, повідомляли, що він "стабільний і притомний".
 

За здоров'я кардинала Яворського молилися впродовж усіх цих днів, однак серце його не витримало, і він відійшов у вічність.

 

Zbruc солідаризується в скорботі з усією громадою, для якої це стало великою втратою.

 

 

ДЛЯ ДОВІДКИ:

 

 

Кардинал Мар’ян Яворський — сорок четвертий архієпископ-митрополит Львівський латинського обряду і перший кардинал серед латинських Львівських архієпископів. Був одним із найближчих співпрацівників св. Йоана Павла ІІ.

Народився 1926 року у Львові, 1945 року через радянську окупацію покинув місто, будучи студентом семінарії, яка була перенесена до Кальварії Зебжидовської. 1950 року прийняв священницькі свячення з рук митрополита Львівського архієпископа Євгена Базяка.

1984 року прийняв єпископські свячення, стаючи Апостольським адміністратором польської частини Львівської архідієцезії з осідком у Любачеві. 1991 року був іменований архієпископом митрополитом Львівським латинського обряду.

Роком пізніше архієпископ Яворський став на чолі новоствореної Конференції єпископів РКЦ в Україні.

У 1996-1998 роках також був Апостольським адміністратором Луцької дієцезії.

1997 року став ректором новоствореної Вищої духовної семінарії в Брюховичах поблизу Львова.

1999 року папа Йоан Павло ІІ призначив його членом комітету президії Папської ради з питань сім’ї.

А 28 січня 2001 року підніс його до кардинальської гідності.

Будучи єпископом і кардиналом, Мар’ян Яворський брав участь у багатьох важливих церковних заходах та в конклаві після смерті Папи Йоана Павла ІІ, який обрав його наступника – Бенедикта XVI у 2005 році.

21 жовтня 2008 року Бенедикт XVI прийняв зречення з уряду львівського митрополита кардинала Мар’яна Яворського. Після цього кардинал повернувся до Польщі й оселився у Кракові.

 

06.09.2020

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