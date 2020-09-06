Помер останній львівський кардинал Мар'ян Яворський.

На 94 році життя помер кардинал-пресвітер Мар’ян Яворський — 44-й архієпископ митрополит Львівський латинського обряду і перший кардинал серед латинських Львівських архієпископів.

Останніми роками кардинал Мар'ян Яворський мешкав у Польщі і 18 серпня у важкому стані був госпіталізований у кардіологію міста Краків. Лікарі прийняли рішення про необхідність хірургічного втручання і 19 серпня була проведена операція, яка пройшла начебто успішно й стан хворого почав спершу покращуватися. Єпископ-помічник Львівської Архідієцзії Едвард Кав повідомив після операції, що "як на свій вік та загальний стан" почувався "в міру добре". Сестри, котрі опікувалися кардиналом, повідомляли, що він "стабільний і притомний".



За здоров'я кардинала Яворського молилися впродовж усіх цих днів, однак серце його не витримало, і він відійшов у вічність.

Zbruc солідаризується в скорботі з усією громадою, для якої це стало великою втратою.