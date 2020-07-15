Кардинал із Ватикану в суботу освятить храм у Сокільниках.



17-18 липня у Львові на запрошення Митрополита й Архієпископа Львівського РКЦ Мечислава Мокшицького перебуватиме з візитом представник Ватикану, Папський елемозинарій (розподілювач милостині) кардинал Конрад Краєвський. Серед головних подій візиту – освячення території будівництва Дому для самотніх та бездомних жінок у Львові та освячення храму св. Йоана Павла ІІ у Сокільниках біля Львова.

Фото: rym.lviv.ua

У Літургії, що відбудеться в Сокільниках 18 липня, візьме участь римсько- та греко-католицьке духовенство, а також представники Православної Церкви. Служба відбудеться з дотриманням карантинних норм, більшість її учасників молитимуться зовні храму. Організатори просять гостей приходити в масках і займати визначені сидячі місця. Пряма трансляція Літургії відбуватиметься на парафіяльному YouTube-каналі JP II TV.

Територія для будівництва Дому для бездомних і самотніх жінок, яку кардинал Краєвський освятить вранці 18 липня, розташована на перехресті вулиць Хлібної та Пимоненка у Львові. Цим будинком опікуватимуться сестри альбертинки РКЦ. За задумом, дім має стати місцем, де жінка почувалася б безпечно, а також змогла віднайти та розвинути свої таланти та здібності, аби з часом влаштуватися на роботу.

Фото: city-adm.lviv.ua

Після освячення території під будівництво кардинал Конрад Краєвський пообідає з бездомними у «Карітасі» Львова (вул. Винниченка, 32). Опісля кардинал зустрінеться з журналістами біля входу в Курію Львівської Архідієцезії РКЦ, а відтак вирушить у Сокільники.

Там кардинал Конрад Краєвський освятить храм св. Йоана Павла ІІ та сімейний центр. Початок освячення – о 15.30.

«Іван Павло ІІ під час свого візиту до Львова кілька разів проїжджав тут, де тепер розташована парафія, названа на його честь. Ця парафія є продовженням справи Папи Івана Павла ІІ, і тому не лише вшановує його пам’ять, але діє у двох важливих напрямках: відкриття дверей для Христа (щоб ми стали справді християнами) і нова євангелізація для охрещених і невіруючих. Оскільки осердя нашої парафії свого часу склали саме сім'ї, то також біля храму буде освячено сімейний центр, де плануємо цікаві дошкільні активності для дітей і не лише. А кардинал Конрад Краєвський був серед тих, хто в останні роки життя Івана Павла ІІ був біля нього поруч, це одна з дуже близьких осіб до Папи», – розповів отець Григорій Драус, настоятель храму св. Йоана Павла ІІ.