Кардинал із Ватикану в суботу освятить храм у Сокільниках.

17-18 липня у Львові на запрошення Митрополита й Архієпископа Львівського РКЦ Мечислава Мокшицького перебуватиме з візитом представник Ватикану, Папський елемозинарій (розподілювач милостині) кардинал Конрад Краєвський. Серед головних подій візиту – освячення території будівництва Дому для самотніх та бездомних жінок у Львові та освячення храму св. Йоана Павла ІІ у Сокільниках біля Львова.
Фото: rym.lviv.ua
У Літургії, що відбудеться в Сокільниках 18 липня, візьме участь римсько- та греко-католицьке духовенство, а також представники Православної Церкви. Служба відбудеться з дотриманням карантинних норм, більшість її учасників молитимуться зовні храму. Організатори просять гостей приходити в масках і займати визначені сидячі місця. Пряма трансляція Літургії відбуватиметься на парафіяльному YouTube-каналі JP II TV.
Територія для будівництва Дому для бездомних і самотніх жінок, яку кардинал Краєвський освятить вранці 18 липня, розташована на перехресті вулиць Хлібної та Пимоненка у Львові. Цим будинком опікуватимуться сестри альбертинки РКЦ. За задумом, дім має стати місцем, де жінка почувалася б безпечно, а також змогла віднайти та розвинути свої таланти та здібності, аби з часом влаштуватися на роботу.
Фото: city-adm.lviv.ua
Після освячення території під будівництво кардинал Конрад Краєвський пообідає з бездомними у «Карітасі» Львова (вул. Винниченка, 32). Опісля кардинал зустрінеться з журналістами біля входу в Курію Львівської Архідієцезії РКЦ, а відтак вирушить у Сокільники.
Там кардинал Конрад Краєвський освятить храм св. Йоана Павла ІІ та сімейний центр. Початок освячення – о 15.30.
«Іван Павло ІІ під час свого візиту до Львова кілька разів проїжджав тут, де тепер розташована парафія, названа на його честь. Ця парафія є продовженням справи Папи Івана Павла ІІ, і тому не лише вшановує його пам’ять, але діє у двох важливих напрямках: відкриття дверей для Христа (щоб ми стали справді християнами) і нова євангелізація для охрещених і невіруючих. Оскільки осердя нашої парафії свого часу склали саме сім'ї, то також біля храму буде освячено сімейний центр, де плануємо цікаві дошкільні активності для дітей і не лише. А кардинал Конрад Краєвський був серед тих, хто в останні роки життя Івана Павла ІІ був біля нього поруч, це одна з дуже близьких осіб до Папи», – розповів отець Григорій Драус, настоятель храму св. Йоана Павла ІІ.
15.07.2020
Для довідки:
Кардинал Конрад Краєвський народився 25 листопада 1963 року в польському місті Лодзі. 1988 року закінчив Вищу Духовну семінарію й отримав священничі свячення, а також завершив навчання у Люблінському католицькому університеті. Навчався у Папському Літургійному інституті св. Ансельма та в Папському університеті св. Томи Аквінського.
Доктор богослов'я. Був церемонімейстером архієпископа, а 1997 року – Святішого Отця Івана Павла ІІ під час його апостольського візиту до Польщі. 1999 року призначений папським церемонімейстером і отримав Почесного прелата Його Святості. 2008 року став капеланом Його Святості.
3 серпня 2013 року Папа Франциск підніс монсерйора Краєвського до гідності архієпископа, а 20 травня — кардинала.
Кардинал Конрад Краєвський вніс лепту в будівництво Притулку для убогих, який зведено на вул. Мазепи на Збоїщах у Львові.
Римсько-католицька парафія св. Йоана Павла ІІ перші роки розвивалась у приміщеннях УКУ. Вона відома завдяки організації таких подій, як “Римське Різдво”, вуличних концертів і заходів для дітей, зокрема першого літнього християнського табору онлайн. Центр св. Йоана Павла ІІ, серцем якого є храм, розташований біля історичного місця візиту Папи Римського 2001 року, вважає своєю метою продовжувати стиль і навчання Святого Папи.
Фото: http: rym.lviv.ua
Освячення парафіяльного храму і центру святого Йоана Павла ІІ у Сокільниках було заплановано на 9 травня 2020 року. З огляду на карантин, дату урочистості довелося змінити.