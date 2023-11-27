Вчора освятили новий костел Христа Царя Всесвіту у Львові.

 

Храм розташований на території Екуменічного центру милосердя блаженної Бернардини Яблонської РКЦ.

 

 

Вчора, 26 листопада, відбулось освячення храму Христа Царя Всесвіту на вул Хлібній, 2 (800 м від рондо на перехресті вулиць Зеленої а Пасічної). Його збудували при Екуменічному центрі милосердя блаженної Бернардини Яблонської Львівської архідієцезії Римсько-Католицької Церкви у Львові, який відкрили два місяці тому, 22 вересня ц.р.

 

У липні 2020 року папський елемозинарій кардинал Конрад Краєвський закладав камінь та освячував територію під цю будову, він же освятив цей Екуменічний центр милосердя (Дім для бездомних та самотніх жінок). Будівництво притулку та храму (каплиці) розпочали 2020 року за гроші благодійників і релігійних організацій, за сприяння, зокрема, Папи Франціска.

 

За початковим задумом, це мав бути прихисток для самотніх матерів і жінок, якими опікуються сестри Альбертинки РКЦ. Але після початку великої війни цей дім також підтримує переселенок, які, втікаючи з місць, охоплених бойовими діями, не захотіли виїжджати за кордон і зупинилися у Львові.

 

Самотні матері з дітьми та жінки без постійного місця проживання можуть пожити тут, для них підготовлені кімнати. У цьому закладі також передбачена їдальня для нужденних.

 

 

27.11.2023

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