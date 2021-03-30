Друга людина в Україні отримала повторну дозу Covishield.

 

Минулої доби в Україні зробили 14 433 щеплення проти COVID-19 – першу дозу вакцини отримали 14 432 особи, а завершила вакцинацію, отримавши обидві дози, одна людина.

 

Про це йдеться в даних на порталі Міністерства охорони здоров'я, присвяченому вакцинації.

 

 

Від початку кампанії, із 24 лютого, в Україні зробили 212 898 щеплень. Завершили вакцинацію (отримали 2 дози) 2 особи.

 

Нагдаємо, минулого тижня головний санітарний лікар України Віктор Ляшко повідомив, що всі 500 тисяч доз вакцини індійського виробництва CoviShield (AstraZeneca), які прибули до України у складі першої партії наприкінці лютого, використовуватимуть лише для першого щеплення.

 

"Через зміну стратегії використання першої партії вакцини CoviShield усі 500 тисяч доз будуть використані для першого щеплення проти COVID-19. Для повторного щеплення використовуватимуть вакцину CoviShield із наступних постачань. Згідно з оновленим планом, друге щеплення робитимуть не раніше 20-х чисел травня", – сказав Ляшко.

 

Віктор Ляшко не уточнив, коли Україна дістане другу партію вакцин.

 

Раніше МОЗ прийняв рішення збільшити інтервал між двома щепленнями препаратом CoviShield до 90 днів. Нагадаємо, у лютому в журналі The Lancet вийшла публікація про те, що вакцина Oxfrod/Astrazeneca сягає ефективності на рівні 76% із 22 по 90 день від першого щеплення, а максимальний ефект – 81,3% – досягається після двох стандартних доз, введених з інтервалом 12 тижнів або довше.

 

"Ми будували свою стратегію імунопрофілактики таким чином, щоб 250 тисяч доз з цих 500 використати впродовж перших 28 днів. А на 29 день повернутися для проведення повторного другого щеплення. Водночас 10 лютого Всесвітня організація охорони здоров'я опублікувала інформацію стратегічної групи з імунопрофілактики, в якій йдеться, що найбільша ефективність від проведеного другого щеплення відбувається на 8–12 тиждень", – пояснив Ляшко. 

 

30.03.2021

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