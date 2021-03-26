МОЗ вирішило лише разово щепити вакциною CoviShield із теперішніх запасів.

Головний санітарний лікар України Віктор Ляшко повідомив, що всі 500 тисяч доз вакцини індійського виробництва CoviShield (AstraZeneca), які прибули до України у складі першої партії наприкінці лютого, використовуватимуть лише для першого щеплення.

Про це Ляшко повідомив під час прес-брифінгу в Києві у п'ятницю, передає "Інтерфакс-Україна".

"Через зміну стратегії використання першої партії вакцини CoviShield усі 500 тисяч доз будуть використані для першого щеплення проти COVID-19. Для повторного щеплення використовуватимуть вакцину CoviShield із наступних постачань. Згідно з оновленим планом, друге щеплення робитимуть не раніше 20-х чисел травня", – сказав Ляшко.

Віктор Ляшко не уточнив, коли Україна дістане другу партію вакцин.

Головний санітарний лікар повідомив, що МОЗ прийняв таке рішення через збільшення інтервалу між двома щепленнями препаратом CoviShield – до 90 днів. Нагадаємо, у лютому в журналі The Lancet вийшла публікація про те, що вакцина Oxfrod/Astrazeneca сягає ефективності на рівні 76% із 22 по 90 день від першого щеплення, а максимальний ефект – 81,3% – досягається після двох стандартних доз, введених з інтервалом 12 тижнів або довше.

"Ми будували свою стратегію імунопрофілактики таким чином, щоб 250 тисяч доз з цих 500 використати впродовж перших 28 днів. А на 29 день повернутися для проведення повторного другого щеплення. Водночас 10 лютого Всесвітня організація охорони здоров'я опублікувала інформацію стратегічної групи з імунопрофілактики, в якій йдеться, що найбільша ефективність від проведеного другого щеплення відбувається на 8-12 тиждень", – пояснив Ляшко, згідно з повідомленням "Української правди".

Ляшко додав, що друге щеплення мусить проводитися тією ж вакциною, що й першого разу.

"Наразі не існує даних про взаємозамінність вакцин проти COVID- 19, які вироблені на різних платформах. У нас сьогодні є мРНК-вакцини – Pfizer, Moderna, векторні вакцини – AstraZeneca, інактивовані – Sinovac. Ці вакцини не є взаємозамінними. Але вакцини з однієї платформи, наприклад, вектрона вакцина AstraZeneca, є взаємозамінною, навіть якщо виготовлена на різних майданчиках", – пояснив санітарний лікар.