В Україні вакцинувалося вже 82 тисячі осіб.

Уродовж минулої доби в Україні щепили 9832 людини вакциною проти коронавірусу.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я.

Загалом із моменту початку вакцинації першу дозу отримали 81 754 людини.

Напередодні Міністерство охорони здоров'я збільшило інтервал між дозами вакцини CoviShield до 90 днів. Раніше Національна технічна група експертів МОЗ рекомендувала отримувати друге щеплення через 28 днів.

Згідно з повідомленням МОЗ, термін збільшено після публікації в науковому журналі The Lancet інформації про те, що вакцина Oxfrod/Astrazeneca досягає максимальної ефективності, якщо другу, ревакцинальну, дозу ввести через 12 тижнів. "Ефективність вакцини після одноразової стандартної дози становила 76,0% з 22 по 90 день... Ефективність вакцини була значно вищою – 81,3% – після двох стандартних доз, введених з інтервалом 12 тижнів або довше", прокоментували в МОЗі.

Інструкція виробника рекомендує здійснювати ревакцинацію після 4-12 тижнів.

Поза тим, на початку тижня в Україні одну особу таки вакцинували другою дозою.

Станом на 17 березня 2021 року до листа очікування вакцинації від COVID-19 записалися 282 260 людей.