Обрали нового голову Об’єднання українців у Польщі.

 

Новим головою Об’єднання українців у Польщі став 58-річний громадський діяч Мирослав Скірка. Його обрали у неділю, 28 березня, під час VIII з'їзду ОУП, який відбувся в онлайн-режимі через пандемію сovid-19, повідомило видання організації «Наше слово».

 

Фото https://nasze-slowo.pl

 

Під час засідання попередній голова ОУП Петро Тима, який очолював організацію 15 років поспіль, підбив підсумки діяльності в останні роки.

 

Зокрема, ОУП створила новий сайт об’єднання – ukraincy.org.pl, оцифрувала архівні номери та продовжувала видавати тижневик «Наше слово», підтримувала та організовувала проведення різноманітних заходів, зокрема Днів української культури, Шевченківських свят, річниць незалежності України тощо.

 

За його словами, об’єднання підтримувало учасників подій на Майдані, допомагало родинам бійців, що протистоять російській агресії. Також у співпраці з посольством України вдалося завершити ремонт військового кладовища воїнів УНР та УГА у місті Ланьцут.

 

Петро Тима розповів і про труднощі останніх років – польська держава відмовилась, до прикладу, підтримати вшанування 70-ї річниці акції Вісла у 2017 році.

 

Він констатував відсутність політичної волі у Польщі для створення центрів культури національних меншин та акцентував на тому, що «зміни до закону про Інститут національної пам’яті від 2018 року мали на меті затвердити кримінальне переслідування за оприлюднення "невигідних" для нової історичної політики фактів минулого».

 

Фото https://nasze-slowo.pl

 

За словами багаторічного очільника ОУП, від 2014-го помітне зростання ворожості до української громади – це й мова ненависті в інтернеті, й фізичні напади. «Були випадки нищення місць української пам’яті в Польщі, і в жодному з них не знайшли злочинців. Лише у 2020-му, через шість років від перших актів вандалізму, напередодні візиту президента України Володимира Зеленського, ці дії засудила польська державна установа», – зазначив Петро Тима у своєму звіті.

 

На посаду нового голови організації було зголошено кілька претендентів та претенденток, проте погодив свою кандидатуру до участі у виборах лише Мирослав Скірка. Він – багаторічний активний діяч ОУП, працює директором програми «Навчальні тури до Польщі» польсько-американської фундації «Свободи». Його обрали 49 голосами «за». Троє членів ОУП були «проти», п’ятеро – утрималися від голосування.

 

Мирослав Скірка подякував Петрові Тимі за його працю і додав, що сподівається на його допомогу. Інші присутні також висловили вдячність попередньому голові.

 

«Я – нова людина у структурах ОУП, але знаю нашу громаду. Тішить те, що ми працюємо з небайдужими людьми. Усі ви маєте вагомий вклад у те, що відбувається в українській меншині у Польщі. Хочеться працювати разом заради спільного успіху», – сказав Мирослав Скірка. Великий потенціал він бачить у школах, де вивчають українську мову, адже «діти – це найбільший магніт, який може притягнути батьків до об’єднання».

 

Мирон Сич запропонував розглянути проєкт постанови з’їзду щодо складного становища з фінансуванням шкіл з українською мовою навчання. Після тривалої дискусії заяву підтримали.

 

Зазначимо, Об'єднання українців у Польщі (ОУП) – це найбільша організація українців у Польщі, яка налічує близько семи тисяч членів. Її було створено 1990 року на базі Українського суспільно-культурного товариства, яке діяло у Польщі з 1956-го.

 

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