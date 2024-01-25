Помер Петро Андрусяк – один з лідерів української громади в Аргентині.

На 101-му році життя помер старійшина, один із лідерів української громади в Аргентині Петро Андрусяк. Про це повідомив Роман Андрусяк. 

 

 

Петро Андрусяк народився 3 лютого 1923 року в селі Палагичі на Івано-Франківщині. 1935 року з батьком приїхав у Аргентину. Тут пан Петро зустрів свою майбутню дружину Ольгу, тут народилися його три доньки.

 

На честь свого 100-літнього ювілею Петро Андрусяк організував збір коштів для Збройних Сил України зі словами: "Те, що переживає моя країна, мене дуже турбує. Я плачу за своїх людей, я плачу від безсилля, плачу в тиші".

 

"Життя Петра Андрусяка – це приклад служіння Україні, приклад патріотизму для молоді і майбутніх поколінь українців. Вічна пам'ять великому українцю!" – написав Роман Андрусяк.

25.01.2024

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