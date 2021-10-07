Українська мова стала офіційною для муніципалітету Прудентополіс у Бразилії.

 

Українська мова стала офіційною мовою муніципалітету Прудентополіс у Бразилії. Проєкт рішення одноголосно підтримали всі присутні депутати на засіданні 5 жовтня 2021.

 

 

Про це повідомляє Світовий конгрес українців.

 

"Новий закон відкриє нові можливості для обміну спеціалістів, навчання молоді на університетському рівні в Україні або ж за допомогою електронних засобів, дистанційно", – прокоментували в СКУ.

 

У підготовці проєкту брав участь очільник Українсько-бразильської центральної репрезентації Віторіо Соротюк. На голосування цей проєкт уніс депутат Маурісіо Босак. 

 

"У Прудентополісі, крім португальської, найпоширенішою мовою є українська. Серед нас вже є кілька громадян, які виїхали вчитися в Україну і тепер роблять свій внесок в розвиток нашого муніципалітету",– ідеться в обґрунтуванні рішення, що його цитує BBC News Україна.

 

Автори пояснювальної записки нагадують, що 2019 року Прудентополіс став містом-побратимом Тернополя.

 

"Відкриваються нові перспективи обміну між нашим муніципалітетом і Україною, а також для навчання молоді на університетському рівні в Україні або за допомогою онлайн-засобів. Ось чому збереження і розвиток української мови серед нас має основоположне значення в додаток до таких важливих мов, як португальська та англійська", – йдеться в обґрунтуванні.

 

Зі слів депутата Босака, офіційне використання української мови в Прудентополісі зробить великий культурний, науковий і туристичний внесок в розвиток муніципалітету.

 

У штаті Парана мешкають сотні тисяч нащадків українських мігрантів. Перші українські мігранти з'явилися тут наприкінці XIX століття. Остання, четверта хвиля міграції, відбулася після закінчення Другої світової війни.

 

07.10.2021

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