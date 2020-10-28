У Польщі висунули додаткові вимоги для відновлення прізвищ на могилі УПА в Верхаті.

Польський Інститут національної пам’яті оприлюднив свою позицію щодо польсько-української співпраці в контексті ексгумації, поховань та увіковічення жертв війн та репресій: польська сторона відмовляється наразі відновлювати меморіальну таблицю із прізвищами та іменами упівців, які «полягли за Україну» у бою з НКВД у 1945 році на горі Монастир у Підкарпатському воєводстві.

Фото www.facebook.com/volodymyr.viatrovych

«Польща доклала зусиль, щоб повернути зруйнованому об’єкту вигляд поховання, розмістивши напис, що відображає характер подій у спосіб, відповідний стану наукових знань – без жодних суперечливих тверджень для обох сторін. Ця табличка відповідає всім вимогам до пам’ятних знаків, законно розміщених у Польщі та Україні», – йдеться у заяві польського Інститут національної пам’яті.

Наразі фіційна польська сторона відмовляється повернути таблицю до первісного стану, який був до руйнування: додати перелік загиблих та напис «Полягли за Україну!», піддаючи сумніву правдивість даних про померлих.

«На думку Інституту національної пам’яті, немає перешкод доповнити цей напис іменами людей, які там поховані в майбутньому. Сьогодні це ускладнює відсутність даних, які могли б підтвердити правдивість списку, раніше включеного туди. Отже, на сьогодні не тільки не відомі та не підтверджені особи всіх тих, хто там похований, але навіть невідомо, скільки людей там насправді поховано, та фактичне місце розташування цієї могили. Польська сторона повністю відкрита для того, щоб дозволити українській стороні проводити там археологічні, ексгумаційні та ідентифікаційні роботи», – заявили в IPN.

Фото www.facebook.com/volodymyr.viatrovych

У контексті знищення українських меморіалів у Польщі в останні роки, а їх за даними ексголови Українського інституту національної пам’яті Володимира В’ятровича - у період із 2014-го по 2019 рік було 19, – IPN наполягає, що «переважна більшість із них були споруджені незаконно, всупереч чинному законодавству, без відома та згоди відповідних державних органів Республіки Польща та органів місцевого самоврядування».

«Польська сторона запропонувала дискусію щодо форми та змісту нових меморіальних пам’яток, які можна було б створити на місці раніше незаконних об’єктів після взаємних домовленостей про їх зовнішній вигляд та написи – заради вірності фактам та вищеописаним принципам поваги національної пам’яті – без прославлення організацій та структур, відповідальних за злочини проти людяності», – йдеться у заяві.

Ще одним пропонованим варіантом є ексгумація загиблих для перепоховання.

«Польща не створюватиме труднощів, якщо українська сторона виявить своє бажання провести ексгумацію останків членів української національної спільноти. Ми заявляємо про повну співпрацю та надання згоди на такі дії української сторони на території Республіки Польща. Як частина взаємності, ми просто очікуємо ексгумації жертв нелюдських злочинів або загиблих солдатів та згоди на їх гідне поховання», – зазначено у документі.

Разом із цим, в IPN повідомили, що мають низку претензій до української сторони у контексті співпраці з пошуку та увіковічення жертв війн та репресій. Зокрема, зазначили, що із 13 запитів на проведення розвідувальних робіт на території України, поданих у вересні 2019 року, отримали і реалізували два у Львові – на упорядкування польських військових поховань на Голосківському цвинтарі і Збоїщах. На нові пошукові запити, подані на початку 2020 року, відповіді не отримали.

Також IPN скариться, що Український інститут національної пам’яті «не розглядав справи про дії українських націоналістичних кіл, що полягали у розміщенні відверто антипольської дошки з фальшивим змістом безпосередньо на руїнах Гути Пєняцької».

Нагадаємо, напередодні офіційного візиту в Україну президента Польщі Анджея Дуди польська сторона встановила нову меморіальну плиту на пам’ятнику воякам УПА на горі Монастир біля села Верхрата у Підкарпатському воєводстві, сплюндрованому п’ять років тому. Проте поляки не вказали на надгробку ні прізвищ загиблих, ні того, що вони «полягли за волю України».

За даними співробітника Українського інституту національної пам’яті Павла Подобєда, у Польщі є щонайменше 93 пам’ятники та пам’ятні знаки, присвячені діячам і подіям, що пов’язані з історією України та українського народу і були встановлені або відновлені після 1990 року. Аналогічних польських об’єктів в Україні – щонайменше 231.

За його словами, відновлення сплюндрованої могили вояків УПА на горі Монастир біля с. Верхрата мала бути партнерською відповідю польської сторони на два дозволи на проведення пошукових робіт у Львові, які реалізовані на практиці.

Когорта громадських діячів, які представляють польсько-українське середовище і працюють над розвитком польсько-українського діалогу, звернулася відкритим листом до міністра культури Польщі Петра Глинського з вимогою відновити список імен та прізвищ загиблих та повернути напис «Полягли за волю України» на могилі воякам УПА на горі Монастир у Підкарпатському воєводстві.