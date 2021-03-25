У Польщі встановили пам’ятник українському священику Омелянові Ковчу.

У Любліні на Дорозі мучеників Майданека сьогодні, 25 березня, встановили гранітний пам’ятник видатному українському гуманісту, блаженному священномученику отцю Омеляну Ковчу, відомому як «парох концтабору Майданек», повідомив Центр досліджень визвольного руху.

Фото www.facebook.com/Honoring-Omelyan-Kovch

Церемонія встановлення пам’ятника пройшла біля музею-концтабору «Майданек» за участі представників влади міста, української діаспори, дипломатів, офіцерів ЛитПолУкрбригу, гостей з України.

Фото www.facebook.com/Honoring-Omelyan-Kovch

«Будучи ув'язненим в концтаборі Майданек, отець Ковч дав світові взірець людяності. Він довів, що людина завжди має вибір у момент випробування. Передаючи пам’ятник міській владі, ми хотіли б, щоб пам’ять про Бл. Омеляна Ковча стала безсмертною для багатьох поколінь незалежно від національностей та віросповідань», – сказав під час встановлення пам’ятника Іван Васюник, голова Громадського комітету із вшанування пам’яті блаженного священномученика Омеляна Ковча, котрий опікувався проєктом спорудження пам’ятника.

Президент міста Люблін зазначив, що дату встановлення пам'ятника обрали не випадково, оскліьки сьогодні – 77 роковини від смерті священика, якого називають «настоятелем Майданека».

«Блаженний Омелян Ковч, будучи греко-католицьким священиком, увійшов до історії XX століття цілої країни та Любліна. Він докладав усіх зусиль, щоб єднати людей різних національностей та віросповідання, захищаючи поляків і українців та рятуючи євреїв. У Люблінському концтаборі, під назвою Майданек, він виконував пастирську службу і, відчуваючи відповідальність за співв'язнів, помер. Пам'ятник вшановує людину, яка навіть у трагічних табірних умовах зберегла гідність і своїм ставленням дала прекрасне свідчення віри не тільки в Бога, але і в людину» – сказав президент Любліна.

Фото www.facebook.com/Honoring-Omelyan-Kovch

Радник-посланник посольства України в Польщі Олег Куць нагадав, що Омелян Ковч був «феноменальною постаттю, беззаперечним прикладом любові до людей, жертовності заради інших, який ціною свого життя врятував тисячі інших життів, у важкі часи нацизму та комунізму, був відданий служінню Богові, боровся за свободу і права людей, незалежно від їх національності та віросповідання».

Над фігурою працювали скульптор Олександр Дяченко та архітекторка Марта Дяченко. За їх словами, ця скульптура – це узагальнена постать о. Омеляна Ковча, що поклав руки на великий куб і наче зрісся з ним бажаючи його піднести над землею. За концепцією, куб є «надважкою невблаганною формою, як доля та нестерпне терпіння, притискає, розчавлює людську волю і душу, але силою віри, силою духу цей тягар відривається від землі, даючи полегшення страждань і надію».

На скульптурі польською, українською та на івриті вигравіювали фрагмент листа отця Ковча, написаного з концтабору до своєї сім’ї: «Ми тут усі рівні: поляки, євреї, українці, росіяни, латвійці та естонці. Я єдиний священик серед них. Навіть не можу собі уявити, як тут буде без мене. Тут я бачу Бога, який є однаковий для всіх нас, незалежно від наших релігійних відмінностей. Можливо, наші церкви різні, але один і той же Великий і Всемогутній Бог веде нас усіх. Коли я відправляю богослужіння, усі моляться. Вони вмирають по-різному, а я допомагаю їм перейти цей малий міст до вічності».

Постанову про спорудження пам’ятника Омеляну Ковчу поблизу входу до Меморіального комплексу-музею «Майданек» ухвалила міська влада Любліна у 2018 році, а 22 лютого 2019 року було закладено перший камінь. Комітет вшанування о. Ковча зібрав на спорудження пам’ятника 250 тисяч доларів від благодійників по всьому світу.