Нові велодоріжки у Львові будуватимуть у разі перевиконання бюджету розвитку.

 

У Львові напередодні, 25 березня, під стінами мерії відбувся пікет велосипедистів у той час, як у сесійній залі розглядали бюджет розвитку. До Ратуші приїхало близько 300 осіб різного віку на роверах, гіроскутерах, електросамокатах і моноколесах. Приводом для акції стало те, що у бюджеті розвитку міста на 2021 рік не передбачили достатньо витрат на велоінфраструктуру.

 

Фото www.facebook.com/velolviv

 

«Метою акції є привернення увагу обранців до проблеми тотального недофінансування проєктів будівництва вело-пішохідної інфраструктури. Місто має визначений план сталої мобільності, згідно з яким, мікромобільність має стати альтернативною моделлю пересування містом. У час пандемії це питання стоїть вкрай гостро. Тому логічним рішенням повинно бути нарощування темпів, а не сповільнення їх до нуля. У Львові є запит на якісну велоінфраструктуру, і це продемонстрували містяни на сьогоднішній акції, під стінами ратуші», – повідомив заступник голови Львівської асоціації велосипедистів Дмитро Гурин.

 

Фото www.facebook.com/velolviv

 

До велосипедистів вийшов в. о. керівника управління безпеки міста Андрій Білий, очільник управління транспорту Орест Олеськів та заступник міського голови Андрій Москаленко. Вони запевнили, що цьогоріч у бюджеті розвитку міста передбачені гроші для розбудови веломережі.

 

Того ж дня виконком Львівської міської ради прийняв рішення, що 10% від перевиконання надходжень бюджету розвитку спрямують на розвиток велоінфраструктури міста, повідомила пресслужба ЛМР.

 

Відтак, за словами заступниці міського голови Львова з питань житлового господарства Ірини Маруняк, у 2021 році планується будівництво кількох великих велодоріжок. Зокрема, на: вул. Кн. Ольги – Академіка Сахарова, на що планують витратити 1 мільйон 800 тисяч гривень; на просп. Чорновола – 5 мільйонів 400 тисяч гривень; на вул. Сяйво.

 

Фото www.facebook.com/andriy.sadovyi

 

Також заплановано реалізувати перший етап облаштування «зеленої лінії» між вул. Скрипника – парком Івана-Павла ІІ – вул. Хоткевича, яка сполучить Сихів і центр міста. На це мають виділити 4 мільйони гривень.

 

Міський голова Андрій Садовий запевнив, що, попри складність ситуації з пандемією, у Львові розвиток веломережі є пріоритетом і надалі буде підтримувати тих, хто обирає рух велосипедом.

 

Фото https://city-adm.lviv.ua

 

Сьогодні, 26 березня, під час засідання виконкому заступник голови Львівської асоціації велосипедистів Дмитро Гурин дистанційно в онлайн-режимі розповів про актуальні для містян питання розвитку велоінфраструктури. Опісля голова львівської громади доручив заступнику директора департаменту житлового господарства та інфраструктури ЛМР Андрію Білому у співпраці з велоспільнотою підготувати план розвитку велоінфраструктури на наступні чотири роки у межах програми «Львів 24/7».

 

Він також акцентував на тому, що місто, проєктуючи нові дороги та реконструюючи існуючі, супутньо облаштовує і велоінфраструктуру.

 

«Це і Бандери, і Шевченка, і Богдана Хмельницького, і Пилипа Орлика, і Чорновола тощо. Цьогоріч ми маємо завершити все, що почали по велоінфраструктурі в попередні роки», – додав Андрій Садовий.

26.03.2021

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