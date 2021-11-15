У Франківську встановили 35 велостійок.

35 нових велостійок, які візуально повторюють літери «І» та «Ф», встановили в Івано-Франківську. Про це сьогодні, 15 листопада, повідомив заступник міського голови – директор Департаменту інфраструктури, житлової та комунальної політики Михайло Смущак.

За його словами, розвиток велосипедної інфраструктури — це один із пріоритетних напрямів роботи департаменту.

«До речі, щодо форми велостійок, – ми її спеціально розробляли при реконструкції вулиці Лесі Українки та площі Міцкевича, вона є унікальною і символізує поєднання літер І та Ф», – пояснив Михайло Смущак.

До слова, на Вовчинецькому пагорбі біля Івано-Франківська встановили три зупинки із велопарковками на новому туристичному маршруті. Тож велолюбителі можуть здійснювати атрактивні прогулянки з центрцу міста до нової відпочинкової локації з можливістю паркування велосипедів.

Фото facebook.com/m.smushak, invest-if.com