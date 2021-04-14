На Вовчинецьких горбах біля Франківська монтують оглядові майданчики.

 

У селі Вовчинець біля Івано-Франківська почали облаштовувати оглядовий майданчик у межах програми «Дунайська транскордонна співпраця URBforDAN», повідомив департамент інвестиційної політики Івано-Франківської міськради.

 

Фото www.facebook.com/depinvestif

 

У межах проєкту загалом передбачено влаштування рекреаційних та оглядових локацій на 30-кілометровому промаркованому веломаршруті «Козацька долина».

 

За інформацією архітекторки та дизайнерки Ірини Чолій, на лісовій локації на Вовчинецьких пагорбах мають облаштувати простір для велосипедистів, лазанку для дітей та навчальний амфітеатр.

 

Фото https://kurs.if.ua

 

На оглядовому майданчику №1 мають встановити лавки зі спинками, стаціонарний бінокль, щоб розглядати гори, та фотозону. Оглядовий майданчик №2 обладнають перголами, столиками, гойдалкою та рамкою із написом «Івано-Франківськ» для панорамних фоно на тлі міста.

 

Фото https://kurs.if.ua

 

Для оглядового майданчика №3 передбачили широкі тераси-сходи, де можна займатися йогою, засмагати, відпочивати.

 

Фото https://kurs.if.ua

 

Торік змонтували металоконструкції, а зараз монтують вуличні меблі, почали власне з дерев'яних терас на майданчику №3.

 

Фото https://lviv.nashigroshi.org

 

Тендер виконкому Івано-Франківської міськради на постачання вуличних меблів виграв підприємець Ігор Привика. Загалом вони коштують 2 мільйони 200 тисяч гривень, що на понад 500 тисяч гривень менше стартової ціни, повідомили «Наші гроші. Львів».

 

Зазначимо, проєкт URBforDAN в межах Дунайської транснаціональної програми мав бути реалізований до кінця березня 2021 року, проте його продовжили ще на пів року.

 

Проєкт на 85% фінансує Європейський Союз, на 15% – місцевий бюджет. Загальна вартість проєкту – 213 тисяч 676 євро.

14.04.2021

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