У Львові встановлюють дев’ять нових станцій велопаркування.

 

У Львові до Європейського тижня мобільності, який проводять у світі з 16 до 22 вересня, встановлять 9 нових станцій велопаркування, повідомила пресслужба Львівської міськради.

 

 

«Львів традиційно долучається до Європейського тижня мобільності, який проводять в усьому світі з 16 до 22 вересня. У цей час львів’ян та гостей міста закликають користуватися альтернативними транспортними засобами: електросамокатами, велосипедами, гіроскутерами, екобасами, трамваями чи тролейбусами. А також у різних локаціях міста встановлюють 9 нових станцій велопаркування. Це допоможе ще більшій кількості львів’ян долучитися до традиційного дня "Велосипедом на роботу" 22 вересня», – зазначено у повідомленні.



Нові станції та додаткові стійки для паркування велосипедів встановлять на просп. Свободи, 24; вул. Руданського, вул. Лесі Українки, у сквері «На валах», на площі Маланюка, на площі Міцкевича, 5, на площі Григоренка, у сквері на розі вул. Вічевої та вул. Гонти, на площі Ринок.

 

 

Відтак на Європейський тиждень мобільності у Львові буде 27 велопарковок. До кінця року їх кількість планують збільшити до 50. Відтак власників малого і середнього бізнесу закликають долучатися до проєкту та встановлювати щонайменше одну стійку поруч із власним офісом чи закладом. Вартість виготовлення однієї стійки – від 3–4 тисячі гривень.

 

 

Європейський тиждень мобільності у Львові цього року проходитиме під гаслом «Здоровому духу – постійного руху!». З переліком подій можна ознайомитися за посиланням. Зокрема, 16 вересня на пл. Ринок відкриють виставку «Мобільність Львова». 19 вересня у парку 700-річчя Львова організовують громадське обговорення переваг та недоліків різних видів міської мобільності «Активна мобільність для всіх».

 

Фото city-adm.lviv.ua, mobilitylviv.com

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