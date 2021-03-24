У Чернівцях помер провізор після вакцинації від COVID-19.

У Чернівцях у міській клінічній лікарні помер провізор аптеки військового госпіталю. Дев'ять днів тому він отримав щеплення від коронавірусної хвороби.

Про це йдеться у повідомленні Міністерства охорони здоров'я.

"Згідно з попередньою інформацією, причина смерті – гострий мозковий інсульт. Чоловік мав важкі хронічні серцево-судинні захворювання, діабет та інші супутні хвороби", – прокоментували в МОЗ.

Згідно з інформацією департаменту охорони здоров’я Чернівецької області, провізор отримав щеплення 15 березня вакциною Covishield/AstraZeneca. Наступного дня бригада екстреної медичної допомоги доставила його в міську клінічну лікарню №3, "де лікувався з приводу інсульту".

МОЗ зазначає, що чоловік не мав протипоказань до введення вакцини – "а саме алергії до будь-якого з компонентів препарату".

Зі слів керівника мобільної бригади, пацієнт переніс вакцинацію нормально, скарг на стан здоров’я чоловік не висловлював.

Для встановлення точної причини смерті призначено патологоанатомічне дослідження.

Нагадаємо, напередодені на Одещині померла військовслужбовець, якій кілька днів тому ввели вакцину від COVID-19. Експертиза назвала причиною смерті гостру серцеву недостатність.