В Україні повідомили про перший випадок смерті після вакцини від ковіду.

 

Жінка-військовослужбовець Збройних Сил України померла на Одещині з невстановлених наразі причин через дві доби після того, як отримала щеплення вакциною від коронавірусної хвороби. Це перший смертельний випадок в Україні, зафіксований невдовзі після вакцинування людини препаратом CoviShield, розробленим Oxfrod/Astrazeneca.

 

 

"Сьогодні, у Одеський області, поза межами військової частини, у позаслужбовий час, раптово втратила свідомість жінка-військовослужбовець військової служби за контрактом. Співслужбовцями було одразу викликано швидку медичну допомогу та повідомлено медичну службу військової частини. Прибувши на місце події військові та цивільні медики проводили реанімаційні заходи, які на жаль, не мали успіху", – поінформували в командуванні Медичних сил Збройних Сил України.

 

Жінка отримала щеплення 21 березня "з дотриманням усіх алгоритмів". Заштрик виконала мобільна бригада з імунізації від департаменту охорони здоров’я Одеської ОДА. Найближчим часом військовослужбовицю мали залучити до виконання службово-бойових завдань в районі проведення ООС.

 

Зі слів начальника медичної служби військової частини, станом на ранок 23 березня жінка не скаржилася на стан здоров’я. Водночас, відомо, що вона страждала на гіпертонічну хворобу.

 

Командування закликало представників громадськості та засобів масової інформації "не робити передвчасних висновків щодо причин та обставин смерті військовослужбовця". У вівторок проведуть судово-медичну експертизу.

 

Станом на ранок 23 березня в Україні вакцинували 121 929 оcіб. 

 

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов повідомив, що побічні реакції після щеплення виявили у 594 осіб (0,49% від усіх вакцинованих).

 

24.03.2021

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