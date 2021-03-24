Смерть після вакцинації: Причиною загибелі названо гостру серцево-судинну недостатність.

 

Причиною смерті військовослужбовиці, яка померла у вівторок у селищі Чорноморське на Одещині, була гостра серцево-судинна недостатність.

 

Про це свідчать висновки судмедекспертизи, котрі у середу опублікувало Міністерство охорони здоров'я.

 

 

"Причина смерті військовослужбовиці, яка померла у вівторок в Одеській області, – гостра серцево-судинна недостатність. У неї також встановлено атеросклеротичний кардіосклероз", – констатували лікарі, які робили розтин померлої.

 

Офіційні результати розтину розглянуть на засіданні регіональної групи оперативного реагування на несприятливі події після імунізації в рамках розслідування, як того вимагають протоколи Міністерства охорони здоров’я.

 

У середу вранці Міністерство охорони здоров'я України заявило, що смерть військовослужбовиці пов'язана, попередньо, з гострими розладами кровообігу. "Жінка мала хронічні серцево-судинні захворювання та інші супутні хвороби", – заявили у МОЗ.

 

Водночас міністерство повідомило, що протипоказань до введення вакцини ("а саме алергії до будь-якого з компонентів препарату") в жінки не було. Того ж дня із того ж флакона щепили ще дев'ять осіб – "несприятливих подій після імунізації в інших пацієнтів не зареєстровано".

 

Міністерство охорони здоров'я вранці наголосило: жодного офіційного підтвердження про те, що вакцинація від ковіду може спричинити смерть, у світі немає. 

 

"Станом на 19 березня у світі введено понад 397 млн доз вакцини проти COVID-19. Відповідно до наявних даних ВООЗ, не зафіксовано жодного випадку смерті від вакцини проти коронавірусу", – зазначили у МОЗ.

 

При тім міністерство підкреслило, що "вакцинація проти COVID-19 не запобігає розвитку інших захворювань або смерті від інших причин". А згідно з даними Центру громадського здоров’я, серцево-судинні захворювання є головною причиною смертей в Україні (67%).

 

З початку вакцинальної кампанії в Україні щеплено 137 026 осіб проти COVID-19. Серед них зареєстровано 590 несприятливих подій після імунізації, лише три пацієнти деякий час перебували під наглядом лікарів. Наразі всі здорові.

 

24.03.2021

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