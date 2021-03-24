Львів офіційно увійде до «червоної» зони карантину 25 березня.

У зв’язку із переведенням Львова у «червону» зону карантину у четвер, 25 березня, міська комісія з надзвичайних ситуацій сьогодні, 24 березня, ухвалила рішення щодо додаткових протиепідемічних обмежень, які мають сприяти подоланню третьої хвилі пандемії Covid-19 у місті. Про це повідомив міський голова Львова Андрій Садовий.

Фото https://city-adm.lviv.ua

«Червона зона дає можливість містам самостійно приймати рішення щодо роботи громадського транспорту. Наразі ми не будемо готові його зупиняти, бо це буде колапс для економіки нашого міста. Ми будемо суворо дотримуватись маскового режиму і сидячих місць, – анонсував Андрій Садовий. – "Червона" зона передбачає закриття всіх промислових ринків. Якщо раніше ми давали можливість працювати і продуктовим, і промисловим ринкам, то зараз промислові ринки повинні будуть закриватися».

Відповідно до рішення міської комісії з ТЕБ і НС, у Львові на період дії «червоної» зони карантину заборонено роботу:

– непродовольчих ринків;

– закладів харчування, крім онлайн-замовлень та «на винос»;

– торгово-розважальних центрів;

– розважальних закладів та нічних клубів;

– усі масові заходи.

Дозволено працювати:

– аптекам;

– зоомагазинам;

– магазинам з продажу побутової хімії та засобів гігієни;

– квітковим та насіннєвим магазинам;

– магазинам з продажу засобів зв’язку;

– майстерням для ремонту одягу, взуття та електроприладів;

– салонам краси, фітнес-центрам, спортивним залам, та басейнам – лише за попереднім індивідуальним записом.

Школи продовжуватимуть дистанційний режим навчання, а громадський транспорт працюватиме у посиленому карантинному режимі.

У Львівській міській раді закликали роботодавців максимально перевести своїх працівників на дистанційний режим роботи.

Фото www.facebook.com/andriy.sadovyi

«Я би хотів звернутися до всіх працедавців: якщо ви маєте таку можливість, то організуйте роботу так, щоб люди могли працювати з дому, щоб ми зменшили фізичні контакти людей. Те саме ми будемо робити в органах місцевого самоврядування. Всі, хто можуть працювати з дому, будуть так працювати – бухгалтери, спеціалісти, присутність яких не є обов’язкова в цей час», – зазначив міський голова.

Додамо, у понеділок, 22 березня, Кабмін зобов’язав носити маски на територіях загального користування у червоних карантинних зонах. Йдеться про парки, рекреаційні зони, сквери, дитмайданчики, вулиці, пішохідні та велосипедні доріжки, пляжі, кладовища тощо. За порушення правила передбачені штрафи.

Нагадаємо, у вівторок, 23 березня, державна комісія ТЕБ і НС встановила у Львівській області з 25 березня червоний рівень епідемічної небезпеки. Рішення державної комісії на практиці означає, що обласна та міська комісії більше не можуть вирішувати, як довго триватиме карантин у регіоні чи послаблювати його.