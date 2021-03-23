Львівщину перевели до «червоної» зони карантину.

Львівська область від сьогодні, 23 березня, зарахували до «червоної» зони карантину через перевищення коефіцієнту виявлення випаків інфікування коронавірусом та рівня госпіталізації. Про це на брифінгу повідомив міністр охорони зодров’я Максим Степанов.

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«Львівська область сьогодні, за нашими індикаторами, перейшла у «червоний рівень» епіднебезпеки. Вже вся область повністю потрапила до червоного рівня епідеміологічної небезпеки», – сказав міністр.

Зазначимо, станом на ранок 23 березня, відповідно до даних МОЗ, коефіцієнт виявлення випадків інфікування склав 26% за максимальних 20%, рівень госпіталізацій – 65% за норми – 60%. Індикатор завантаженості ліжок з киснем перебуває на межі – 63,6%, тоді коли показник становить 65%.

Відтак на Львівщині діятимуть обмеження, аналогічні до тих, які встановила обласна комісія ТЕБ і НС напередоні, 22 березня.

Зокрема, до 6 квітня включно заборонена діяльність: закладів громадського харчування, торгово-розважальних центрів, закладів культури та освіти; непродовольчих ринків; спортивних залів, фітнес-центрів та басейнів і проведення масових заходів. За дотриманням заборон посилено стежитимуть правоохоронці.

Слід враховувати, що у понеділок, 22 березня, уряд зобов’язав людей у «червоних» карантинних зонах носити маски на територіях загальбного користування: на вулицях, у парках, скверах, майданчикха, велодоріжках тощо. Штраф за неносіння засобу індивідуального захисту, що закриває і ніс, і рот у громадських будівлях, спорудах, громадському транспорті під час дії карантину складає до 255 гривень. Штраф для підприємців за допуск людей без масок у будівлі і транспорт становить від 3 тисяч 400 гривень до 5 тисяч 100 гривень.

Для життєзабезпечення населення на період дії «червоної» зони карантину дозволено роботу: магазинів, супермаркетів, товари яких щонайменше на 60% складають продукти харчування, пальне, лікарські засоби, засоби гігієни та побутової хімії, засоби зв’язку, друковані ЗМІ, ветеринарні препарати, корми, насіння, засоби захисту рослин. При цьому дозволяється доступ відвідувачів до інших товарів, представлених в асортименті; служб доставки, пошти; банків, інших фінансових установ; медичної та ветеринарної практики; перукарень та салонів краси за попереднім записом; автозаправних комплексів (без зон харчування); ремонт комп'ютерів, побутової техніки, транспортних засобів; діяльність із надання телекомунікаційних послуг; збирання відходів.

Своєю чергою директор департаменту охорони здоровя Львівсьокї ОДА Орест Чемерис на брифінгу підтвердив стрімкий ріст виявлення випадків інфікування коронавірусом на Львівщині. За його інформацією, якщо місяць тому медики здійснювали всередньому 35 виїздів на виклики про інфукування ковідом на добу, то учора – 153.

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Експертка департаменту охорони здоров’я ЛОДА з пульмонології Надія Рудницька заявила, що зараз на Львівщині швидко поширюється мутований штам британського коронавірусу.

«Сьогодні маємо справу з мутованим штамом британського коронавірусу, який дуже швидко поширюється. Уражає всі групи людей – і молодого віку, і літніх. До того ж, перебіг може бути тяжкий незалежно від віку. Надалі більш уразливими залишаються ті групи пацієнтів, які мають супутню патологію – цукровий діабет, хронічні легеневі захворювання, гіпертонічну хворобу, аутоімунні захворювання, онкологічні, чи ті пацієнти, які отримують імунносупресивну терапію», – повідомила Надія Рудницька.

За її словами, новий штам коронавірусу дає негативну динаміку на 6-7-й день. При позитивному швидкому тесті пацієнтів скеровують на ПЛР та на рентгенологічне обстеження, але це варто робити не раніше, ніж на п’ятий день.

Фахівчиня закликала дотримуватися запобіжних заходів: носити маски, дотримуватися соціальної дистанції та особистої гігієни, щоб швидше побороти третю хвилю епідемії.

За прогнозом Ореста Чемериса, ознаки стабілізації ситуації стануть помітними не раніше кінця березня.

«Враховуючи, що з минулої п’ятниці рішеннями обласної та міської комісії з ТЕБ і НС встановлено посилені карантинні обмеження, які є обов’язковими на всій території Львівської області, прогнозуємо, що з моменту їх введення орієнтовно на 7-10 день ми мали б вийти на елемент стабілізації ситуації. Цей тиждень закономірно ще спостерігатимемо збільшення кількості як підтверджених випадків, так і кількості госпіталізованих», – сказав Орест Чемерис.

Нагадаємо, за попередню добу на Львівщині підтвердили 995 нових випадків інфікування коронавіфрусом.