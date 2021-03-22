Болгарія висилає з країни двох російських дипломатів.

Москва погрожує дзеркальною відповіддю.

 

 

Міністерство закордонних справ Болгарії оголосило в понеділок, 22 березня, двох дипломатів з Росії персонами нон ґрата. Про це повідомило болгарське видання Dnes з покликом на заяву болгарського МЗС. Росіянам дали 72 години на те, щоб вони полишили межі країни.

 

Раніше Генеральна прокуратура Болгарії повідомила болгарське зовнішньополітичне відомство, що російські дипломати займалися діяльністю, несумісною з Віденською конвенцією про дипломатичні зносини. За даними прокуратури, мова йде про двох співробітників російської зовнішньої розвідки, які отримували документи з грифом «НАТО – таємно».

 

Наше видання вже повідомляло, що наприкінці минулого тижня співробітники Державної аґенції національної безпеки Болгарії (Държавната агенция «Национална сигурност» – ДАНС) затримали шістьох громадян республіки, зокрема високопоставлених чиновників Міністерства оборони і військової розвідки. Їм інкримінують шпигунство на користь Росії. За даними болгарської прокуратури, затримані займалися збором секретної інформації про Болгарію, НАТО і Європейську Унію. Зокрема, деталями функціонування координаційного центру НАТО у Варні.

 

Російська сторона визнала рішення офіційної Софії необґрунтованим. «Така позиція не сприятиме подальшому вибудовуванню конструктивного російсько-болгарського діалогу», – заявили в посольстві РФ в Болгарії і пригрозили, що Москва залишає за собою право на дзеркальну відповідь.

 

Це не перша висилка російських дипломатів з Болгарії. Так, в жовтні 2019 року Софія вислала з країни за підозрою в шпигунстві першого секретаря посольства Росії, в січні 2020 – ще одного першого секретаря консульського відділу посольства РФ, а також співробітника російського торгового представництва, у вересні 2020 року – ще двох дипломатів, а наприкінці 2020 року – військового аташе РФ. Росія відповідала на це дзеркальними заходами.

22.03.2021

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