Болгарська контррозвідка затримала шістьох російських шпигунів.

Серед них були високопоставлені чиновники Міністерства оборони Болгарії.

 

                                                  Іван Гешев

 

Прокуратура Болгарії повідомила про висунення звинувачень у шпигунстві на користь Росії шістьом громадянам республіки. Про це повідомило болгарське видання Dnes. Серед обвинувачених були, зокрема, високопоставлені чиновники Міністерства оборони і військової розвідки. Затримання проводили співробітники Державної аґенції національної безпеки Болгарії (Държавната агенция «Национална сигурност» – ДАНС).

 

Головний прокурор Болгарії Іван Гешев заявив журналістам, що вперше після закінчення Другої світової війни в країні була розкрита настільки велика шпигунська мережа. П'ятеро обвинувачуваних були арештовані в Софії, один спробував утекти й був затриманий пізніше. Його спіймали вже на трасі, що вела зі Софії до Пловдива.
 

За повідомленням прессекретарки Генеральної прокуратури Сійкі Мілевої, колишній високопоставлений співробітник військової розвідки Болгарії вербував людей, котрі мають доступ до секретної інформації про Болгарію, НАТО і Європейську Унію. Лідер групи використовував свою дружину для передачі зібраної інформації посольству Росії в Софії. Відомо, що шпигунська група функціонувала тривалий час.

 

За інформацією джерела видання Dnes, організатором шпигунської мережі був Іван Іллієв, колишній високопоставлений чиновник служби військової розвідки Болгарії. Свого часу він пройшов вишкіл у навчальному центрі ГРУ Росії. Відомо також, що учасникам шпигунської групи платили дві-три тисячі доларів на місяць.

 

Посольство Росії в Болгарії висловило обурення звинуваченням на свою адресу. «В умовах ускладнення міжнародної ситуації очевидні безперервні спроби вбити клин у російсько-болгарський діалог і ще раз демонізувати нашу країну», – йдеться в пості на сторінці російського посольства у Facebook.

20.03.2021

До теми

Поширити
Збруч
Біла птаха
Галина Канарська
Мала талант художника, що був здатний у малесенькій виставі поєднати естетику різних світів і розкрити квінтесенцію кожного з них, а ще дати змогу маленькому глядачеві зрозуміти, де світ добра, а де – зла.
20.03.21 | | Штука
Бум близнюків
Зараз у світі народжується на третину більше близнюків, ніж у 80-х рр. ХХ ст.
19.03.21 | | Наука
Колір утраченого часу
Денис Струк
Фарба стає кольором у поєднанні з іншою чи іншими фарбами. Звуки — це кольори, які ми слухаємо, та навпаки — дивимося ми на музику кольорів.
18.03.21 | | Штука
САМОСПАЛЕННЯ
Ростислав Шпук
У Франківську тепер є будівля "Братерства", де вище міське чиновництво і забудовники влаштували перегони, хто заподіє більшого приниження унікальному архітектурному витвору.
18.03.21 | | Галичина
Воїн честі й лицар культури
Люба Маринович
Вже 5 років Україна без Леся Танюка. Режисера, поета, публіциста, мистецтвознавця, видавця, сценариста, перекладача, політика, громадського, культурного і державного діяча…
18.03.21 | | Минуле
Літо стає довшим
Кліматичні зміни суттєво змінили тривалість пір року в Північній півкулі.
17.03.21 | | Наука
Covid-19: не останні рекорди
Володимир СЕМКІВ
Кількість діагностованих в Україні випадків інфікування covid-19 перетнула півтора мільйона. Це означає, що у нас коронавірус підхопило вже 4% населення. Лише офіційно. Бо є ще безсимптомні, невіруючі, ліниві...
17.03.21 | | Україна
Галицька репетиція української незалежності
Остап РЕСТ
​Тридцять років тому Галичина проголосувала за незалежність України, через 259 днів за незалежність проголосувала вся Україна.
17.03.21 | | Минуле

© 2021 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.