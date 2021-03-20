Болгарська контррозвідка затримала шістьох російських шпигунів.

Серед них були високопоставлені чиновники Міністерства оборони Болгарії.

Іван Гешев

Прокуратура Болгарії повідомила про висунення звинувачень у шпигунстві на користь Росії шістьом громадянам республіки. Про це повідомило болгарське видання Dnes. Серед обвинувачених були, зокрема, високопоставлені чиновники Міністерства оборони і військової розвідки. Затримання проводили співробітники Державної аґенції національної безпеки Болгарії (Държавната агенция «Национална сигурност» – ДАНС).

Головний прокурор Болгарії Іван Гешев заявив журналістам, що вперше після закінчення Другої світової війни в країні була розкрита настільки велика шпигунська мережа. П'ятеро обвинувачуваних були арештовані в Софії, один спробував утекти й був затриманий пізніше. Його спіймали вже на трасі, що вела зі Софії до Пловдива.



За повідомленням прессекретарки Генеральної прокуратури Сійкі Мілевої, колишній високопоставлений співробітник військової розвідки Болгарії вербував людей, котрі мають доступ до секретної інформації про Болгарію, НАТО і Європейську Унію. Лідер групи використовував свою дружину для передачі зібраної інформації посольству Росії в Софії. Відомо, що шпигунська група функціонувала тривалий час.

За інформацією джерела видання Dnes, організатором шпигунської мережі був Іван Іллієв, колишній високопоставлений чиновник служби військової розвідки Болгарії. Свого часу він пройшов вишкіл у навчальному центрі ГРУ Росії. Відомо також, що учасникам шпигунської групи платили дві-три тисячі доларів на місяць.

Посольство Росії в Болгарії висловило обурення звинуваченням на свою адресу. «В умовах ускладнення міжнародної ситуації очевидні безперервні спроби вбити клин у російсько-болгарський діалог і ще раз демонізувати нашу країну», – йдеться в пості на сторінці російського посольства у Facebook.