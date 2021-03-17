Covid-19: не останні рекорди

У четвер Міністерство охорони здоров’я повідомить на традиційному ранковому брифінгу, що в Україні подолано чергову психологічну риску в епідемії, – кількість виявлених захворювань на covid-19 перетне півтора мільйона. Це означає, що в Україні коронавірус підхопило вже 4% населення. Лише офіційно. А з безсимптомними, невіруючими, лінивими – вийде значно більше.

До цієї півторамільйонної позначки Україна підходить із кількома неприємними антирекордами. Госпіталізації досягли максимуму. Смертність – досягла максимуму. Відчуття такі, що всі карантини були змарновані – і перший, той, що з переляку, і карантин "вихідного дня", і різдвяний "локдавн". Після короткого полегшення графіки знову помчали догори. А значить, усе доведеться повторювати. Навіть із лінивими і невіруючими.

Рік після першої смерті

13 березня минув рік, як в Україні вперше зафіксували смерть від коронавірусної хвороби. 71-річна жінка з Радомишля померла невдовзі після того, як відчула погіршення здоров’я після приїзду з Польщі.

Рік тому в Україні, нажаханій до дрижаків Ломбардією, ніхто би не повірив у те, що за рік в Україні щодня помиратиме понад двісті людей. Згідно з офіційними даними, за сім діб 9-16 березня померло 1563 людей. У середньому – по 223 щоденно.

Динаміка летальних випадків в Україні: середнє за сім діб

За підсумками 16 березня в Україні зафіксували максимальний показник летальності – 289 померлих за добу. Дотеперішній максимум тримався з 8 грудня – тоді було 276 смертей.

При тім рівень смертність від covid-19 поступово зростає – вірус став агресивнішим.

Ми вже призвичаїлися за той рік до показника летальності – 1,9%. Втім, він росте. На теперішні 1 489 023 виявлених захворювань в Україні зафіксували 28 986 смертей. Отже, летальність – уже 1,95%.

Та насправді серед нових випадків ковіду ця частка є значно вищою. Згідно з підрахунками Z, спідношення смертності до нових випадків захворювання складає близько 3%. Для цього ми порівнювали актуальні показники добових летальних випадків із діагностованими два тижні тому захворюваннями (згідно зі спостереженнями, 14 діб – середній час, коли настає смерть з моменту прояву симптомів).

Смертність серед нових випадків COVID-19

"Взлітаємо!"

Цього тижня в Україні зафіксували ще один антирекорд – максимальну за час епідемії кількість госпіталізацій. За підсумками 16 березня шпиталізували майже 5 тисяч осіб – 4887 пацієнтів. Попередній максимум був 11 березня – 4250 шпиталізацій.

Український аналітик Євген Істребін щоденно стежить за дашбордами із актуальною статистикою по заповненню лікарень, реанімацій, їхнім забезпеченням кисневими апаратами тощо.

У вівторок він опублікував графік приросту шпиталізацій в Україні і прокоментував його у Facebook: "Взлітаємо!"

Приріст госпіталізацій. Графіка – Євген Істребін

Пана Істребіна найбільше тривожить ситуація в Києві. Найбільший український мегаполіс знову стає епіцентром поширення коронавірусної хвороби. "Катастрофа в Києві з кожним днем стає все ближчою і ближчою", – прокоментував Істребін.

На тижні Київ перестрибнув за госпіталізаціями навіть Івано-Франківщину.

Приріст госпіталізацій (зображення надається для збільшення)

Згідно з даними станом на ранок середи, показники госпіталізацій перевищено у десяти регіонах – у Києві, а також у Вінницькій, Житомирській, Закарпатській, Івано-Франківській, Київській, Миколаївській, Одеській Хмельницькій та Чернівецькій областях.

Так, визначений Міністерством охорони здоров'я показник рівня госпіталізацій становить – 60 пацієнтів на 100 тисяч населення. Найвищі показники – у Вінницькій (136,5 на 100 тис. населення) та Івано-Франківській (133,1) областях.

Найвищий показник завантаженості ліжок із киснем станом на 16 березня у Києві – 69,8%, на Закарпатті – 67,5% та на Івано-Франківщині – 65,9% (визначена МОЗом норма – 65%).

"Червона зона"

До "червоної зони" на підставі критеріїв Міністерства охорони здоров'я України занесено чотири області – Житомирська, Івано-Франківська, Закарпатська, Чернівецька.

На тижні міністр охорони здоров'я Максим Степанов відвідав Львів. Очільник МОЗу заявив, що Львівщина стоїть на порозі "червоної зони".

Індикаторні показники від МОЗ (зображення надається для збільшення)

"Ситуація викликає занепокоєння – зростає кількість хворих, як наслідок, зростає кількість людей, яких госпіталізують. Уже понад 50% зайнятих ліжок, із них 43% – з киснем. Тобто на сьогоднішній день область впевнено рухається до червоного рівня епідбезпеки", – сказав Степанов, запропонувавши посилити карантинні обмеження.

Згідно з оцінкою Євгена Істребіна, у "червону зону" давно мав би ввійти і Київ. Однак схоже, що в столиці маніпулюють даними про заповнення палат, намагаючись відтермінувати оголошення нового локдавну.

"Згідно з постановою Кабміну, до критеріїв занесення до "червоної зони" входить такий показник – "заповнення місць із киснем". Максимальне значення – 65%. Напередодні цей показник по Києву склав 69,8%. Для вильоту в "червону зону" треба три дні поспіль перевищувати два критерії. Словом, за день у 27 лікарнях, виділених під ковід, почалися дива. При незмінній кількості місць на 187 виросли місця з киснем. І заповнення склало 64,41%", – обурився Євген.

Феномен 8 березня

За підсумками 16 березня Z виявив і третій рекорд епідемії – максимальний потижневий приріст захворювань.

Згідно з офіційними даними МОЗу, за добу в Україні офіційно виявили 11 833 захворювання. Якщо така сама кількість випадків буде зафіксована і поточної доби, на завтра Україна отримає 1 500 856 випадків – от і ті самі півтора мільйона.

Динаміка поширення ковіду: середнє за сім діб

Для зручності графік поширення коронавірусної хвороби варто "згладжувати" – аналітики беруть середнє за попередні сім діб. Таким чином вдається вирівняти стрибки, зумовлені вихідними днями.

На українському графіку у березні дуже чітко видно "зубчик" – це восьмого березня. На ті сім діб статистика була заниженою через додатковий вихідний день. Дотепер вона включалася в поточний тиждень, а тепер – у попередній, з яким порівнюється). Окрім того, тепер на статистиці відбивається і збільшення заражень, котрі відбулися самого 8 березня і в п'ятницю 5 березня у "скорочений" день у офісах.

Динаміка поширення ковіду: тиждень до тижня

Якщо порівнювати усереднену статистику тиждень до тижня, можемо вирахувати темпи поширення ковіду. Згідно з нашими розрахунками, цієї доби приріст хвороби став рекордним – за минулі сім днів заразилося в 1,4 раза більше українців, аніж тижнем раніше.

На жаль, це зовсім не останні рекорди...