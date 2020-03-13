В Україні зафіксовано першу смерть від коронавірусу.

71-річна жінка із Житомирщини, в котрої напередодні лабораторно підтвердили випадок захворювання Covid-19, у п'ятницю померла.

Про це повідомили у прес-службі МОЗ України.

Під наглядом лікарів наразі перебувають близькі родичі, з якими проживала покійна, та особи, з якими вона контактувала.

МОЗ України зазначає, померла жінка перебувала в групі ризику. "Згідно зі світовою тенденцією, старше покоління людей найвразливіше до інфікування коронавірусом COVID-19 з летальними наслідками", – додали у Мінздоров'я.

Як писав Z, мешканку Радомишля госпіталізували допіру 12 березня. Це при тім, що перші симптоми жінка відчула ще 3 березня.

На вчорашньому брифінґу начальник управління охорони здоров’я Житомирської ОДА Микола Суслик розповів, що жінка перебувала у стані середньої тяжкості з двостороннім запаленням легень.

З його слів, жінка повернулася 1 березня з Польщі до Львова, а потім попрямувала до Радомишля на Житомирщині.

Директор Житомирського обласного лабораторного центру Зіновій Парамонов повідомив: 8 березня жінка ходила до церкви; медики стурбовані, що вірус міг поширитися.

У жодного з близьких наразі не підтвердили коронавірусу.