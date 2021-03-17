Розвідка США навела факти спроб Путіна зашкодити Байдену виграти вибори.

Це стане ще однією підставою для американських санкцій проти Росії.

 

 

Національна розвідка США розсекретила доповідь, з якої випливає, що Росія поширювала дезінформацію про Джо Байдена на торішніх виборах, щоб підвищити шанси Дональда Трампа на переобрання. Про це повідомив телеканал ABC News. Згідно зі звітом, розпорядження про проведення кампанії з дискредитації Байдена віддав безпосередньо президент Росії Володимир Путін.

 

«Російські офіційні особи, а також треті особи, котрі діють в інтересах Кремля, цілеспрямовано працювали над тим, щоб змінити американську громадську думку», – йдеться в доповідь під назвою «Іноземні загрози американським федеральним виборів 2020 року» (Foreign Threats  foreign threats to the 2020 U. S. Federal Election), підготованій Національною радою з розвідки – центром середньострокового і довгострокового стратегічного планування в американській Розвідувальній спільноті.

 

Директором Національної розвідки США Евріл Гейнс (Avril Haines), оприлюднюючи у вівторок, 16 березня, це документ зазначив: «Згідно з нашими оцінками, російський президент Путін санкціонував, а низка російських урядових організацій провели операції впливу, спрямовані на очорнення кандидатури президента Байдена і Демократичної партії, підтримуючи колишнього президента Трампа, підриваючи довіру громадськості до виборчого процесу і загострюючи соціально-політичний розкол в США».

 

У доповіді згадано, зокрема, ім’я депутата Верховної Ради Україні від ОПЗЖ Андрія Деркача. За твердженням американського національної розвідки, російське керівництво контролювало діяльність Деркача, який «має зв'язки з російськими чиновниками, а також з російськими спецслужбами». Він «зіграв помітну роль в активності Росії з вчинення впливу на вибори».

 

Тим часом як повідомив телеканал CNN з покликом на три джерела в Держдепартаменті США, адміністрація Джо Байдена готується оголосити санкції в зв'язку з втручанням Росії у вибори вже наступного тижня. Деталі обмежувальних заходів поки що не відомі.

17.03.2021

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