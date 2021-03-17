Поліція Житомира затримала чоловіка, який понищив монумент Героям Небесної сотні.

Поліція Житомира затримала 42-річного чоловіка, підозрюваного у пошкодженні пам’ятника Героям Небесної Сотні на майдані Сергія Корольова у центрі міста.

"У рамках досудового розслідування поліцейські проаналізували записи камер відеоспостереження та отримали інформацію про особу, ймовірно причетну до кримінального діяння. Ним виявився житель обласного центру, 1979 р.н. Упродовж дня поліцейські Житомирського районного управління кілька разів перевіряли місце проживання чоловіка. Увечері, коли він з’явився вдома, слідчі поліції за процесуального керівництва Житомирської окружної прокуратури затримали його", – ідеться у повідомленні поліції.

Згідно з повідомленням правоохоронців, пошкодження пам'ятника виявили 15 березня. За допомогою камер відеоспостерження встановили точний час правопорушення – 14 березня о 08:59.

"Встановлені відеокамери зафіксували молодика, який підходить до меморіалу та умисно б’є каменем по його частинах... На записах зафільмовано обличчя молодика", – повідомляла поліція напередодні.

За фактом нищення монумента відкрито кримінальне провадження за ознаками правопорушення, передбаченого ч.2 ст.297 (наруга над могилою, іншим місцем поховання або над тілом померлого).