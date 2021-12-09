На Миколаївщині розбили монумент Небесній сотні.

 

У місті Первомайськ на Миколаївщині пошкодили меморіал Героям Небесної Сотні та воїнам АТО.

 

 

Про це повідомляє прес-служба поліції Миколаївщини.

 

Монумент розташований у центрі міста, неподалік від зупинки громадського транспорту на вулиці Грушевського. Про злочин повідомив правоохоронців начальник управління житлово-комунального управління Первомайська.

 

Як повідомляє ТСН.ua, вандали розбили меморіальну дошку на честь Небесної сотні і залили червоною фарбою прізвища загиблих воїнів.

 

Слідчі кваліфікували подію за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 296 Кримінального кодексу, – хуліганство. 

 

Наразі поліцейські проводять слідчі дії з метою встановити причетних до вчинення злочину.

 

Меморіал та сквер створили у 2014 роу з ініціативи мешканців Первомайська. 

 

09.12.2021

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