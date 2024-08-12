Двері амбасади Литви в Москві облили червоною фарбою.

Послу Росії у Вільнюсі вручено ноту протесту.

 

 

Невідомі вандали вчинили провокацію проти амбасади Литви у Москві. Двері дипломатичного представництва, яке розташоване в самому центрі російської столиці, в Борисоглібському провулку в районі Арбату, облили червоною фарбою, а на табличці на вході залишили відбитки долонь. Про це повідомив інформаційний портал Delfi.

 

Міністерство закордонних справ Литви поінформувало, що акт вандалізму було вчинено рано-вранці в понеділок, 12 серпня, четверо людей у ​​масках червоною фарбою вимастили вхід до амбасади Литви в Москві. У зв’язку з цим МЗС Литви викликало посла Росії і вручило йому ноту протесту.

 

«Зовні амбасаду охороняють співробітники правоохоронних органів РФ, які жодним чином не відреагували на дії цих людей, поліція приїхала на місце події більш як за пів години. Через цей випад МЗС викликало посла РФ Андрєя Гасюка і вручило йому ноту протесту», – йдеться в заяві зовнішньополітичного відомства Литовської Республіки.

 

У своїй ноті литовське МЗС вимагає, щоб Росія дотримувалася міжнародних зобов'язань, включно з 22 статтею Віденської конвенції про дипломатичні відносини (сторона, що приймає, зобов'язана робити все можливе для охорони дипломатичних представництв від будь-яких посягань або збитків, а також не допускати інших порушень порядку).

 

МЗС Литви вимагає, щоб РФ негайно вжила всіх необхідних заходів для гарантування безпеки приміщень і майна, розслідувала акт вандалізму та притягнула винних до відповідальності. Вільнюс також вимагає пояснити, «чому співробітники російських правоохоронних органів не реагували на випад, і зробити все можливе, щоб у майбутньому подібні дії охорони не повторилися».

 

12.08.2024

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