У Львові на Меморіалі Героїв Небесної сотні висадили сосни.

Сьогодні, 21 грудня, у Львові на Меморіалі пам’яті Героїв Небесної сотні висадили 16 сосен двох видів. Таким чином завершили озелення меморіалу, повідомила пресслужба Львівської міськради.

Зокрема висадили вісім шестиметрових дорослих дерев сосни чорної повнорозмірної та вісім малих садженців сосни гірської, котра плететься і росте при землі.

Придбали їх у розсаднику під Києвом, бюджет із транспортуванням та посадкою сягнув 600 тисяч гривень. Усі дерева – дорослі. За інформацією Олександри Сладкової, вони вісім росли у розсаднику під Києвом, а до того понад 15 років вирощувались у Нідерландах.

«Це дуже якісний розсадний матеріал. Вони пережили 4 посадки перед тим, як ми висаджуємо їх тут, тому вони мають досить компактну кореневу систему», – зазначила вона.

Те, що пересаджування відбулося за мінусової температури, називають обов’язковою умовою.

«Сосни треба висаджувати тоді, коли вони є найменш активними. Якщо листові дерева легше пересаджувати восени та навесні, то хвойні – у грудні-січні, за мінусової температури повітря. Важливо й те, що їх викопали за плюсової температури, а садять зараз, коли вони є мінімально активні», – пояснила Олександра Сладкова.

Садівники також кажуть, далі треба бути уважними у липні-серпні, щоб дерева не всохли, а чи повністю вони прийнялися, стане зрозуміло за три роки.

До участі у висадці, зокрема, долучились родини загиблих Героїв, представники духовенства та громадськість. Також спільно помолилися та запалили лампадки за загиблими Героями.

Зазначимо, висаджені на Меморіалі чорні сосни мають доповнити львівську паркову традицію: у парку «На Валах», що поруч, є чорна сосна, котрій понад 100 років. Чорні сосни завдяки відомому львівському садівничому Арнольду Рерінгу можна зустріти у різних наших парках, найбільше – у Личаківському. Там усі вони мають понад 100 років.

Нагадаємо, цієї осені до Дня захисників та захисниць у Львові створили Парк пам’яті, висадивши 96 іменних дерев, присвячених загиблим у зоні АТО/ООС Героям.

Фото city-adm.lviv.ua, facebook.com/alexandra.sladkova.31, facebook.com/Влодко-Луцишин