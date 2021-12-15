У Тернополі невідомий облив фарбою пам’ятник Степану Бандері.

У Тернополі невідома особа облила пам’ятник Степану Бандері червоною фарбою. Про це сьогодні, 15 грудня, повідомили в Головному управлінні поліції Тернопільщини.

Інцидент пошкодження пам’ятника, що на вулиці Соломії Крушельницької, біля Тернопільської облдержадміністрації, виявили самі поліцейські. За записом камер спостережень встановили, що подія трапилася 14 грудня о 12:11.

«На камерах спостереження видно, що чоловік підійшов до пам’ятника і кинув в монумент кілька згортків з червоною фарбою», – зазначили у поліції та закликали долучитися до впізнання чоловіка на відео.

Поліцейські обстежують територію, опитують людей, розшукують чоловіка, вирішується питання про внесення цієї події до ЄРДР за частиною 1 статті 296 Кримінального кодексу України – хуліганство. За це передбачено штраф від п'ятисот до тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, або арешт на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до п'яти років.

Сам пам’ятник зараз відчищають від фарби міські комунальники.

Фото facebook.com/gynp.ternopil, suspilne.media