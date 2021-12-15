У Тернополі невідомий облив фарбою пам’ятник Степану Бандері.

 

У Тернополі невідома особа облила пам’ятник Степану Бандері червоною фарбою. Про це сьогодні, 15 грудня, повідомили в Головному управлінні поліції Тернопільщини.

 

 

Інцидент пошкодження пам’ятника, що на вулиці Соломії Крушельницької, біля Тернопільської облдержадміністрації, виявили самі поліцейські. За записом камер спостережень встановили, що подія трапилася 14 грудня о 12:11.

 

 

«На камерах спостереження видно, що чоловік підійшов до пам’ятника і кинув в монумент кілька згортків з червоною фарбою», – зазначили у поліції та закликали долучитися до впізнання чоловіка на відео.

 

 

Поліцейські обстежують територію, опитують людей, розшукують чоловіка, вирішується питання про внесення цієї події до ЄРДР за частиною 1 статті 296 Кримінального кодексу України – хуліганство. За це передбачено штраф від п'ятисот до тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, або арешт на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до п'яти років.

 

 

Сам пам’ятник зараз відчищають від фарби міські комунальники.

 

 

Фото facebook.com/gynp.ternopil, suspilne.media

15.12.2021

До теми

Поширити
Збруч
Поки що на словах
Юрко ТИМЧУК
Не добре, коли впливаєш на події, як глядач в театрі впливає на перебіг вистави. Але соціально активний театрал може запастися несвіжими помідорами, а там, де Мельпомена відсутня, можна вжити і щось важче. Огляд подій тижня в Україні.
14.12.21 | | Україна
Життя виникло на водневій енергії
Дослідники реконструювали метаболізм останнього універсального спільного предка, LUCA: майже всі хімічні етапи, які використовувало первісне життя для з'єднання молекулярних будівельних блоків клітин, є реакціями вивільнення енергії, джерелом якої є водень.
13.12.21 | | Наука
Новий альбом квартету «DUDALIS» 
Роксоляна Гавалюк
Презентаційний концерт CD–альбому «Chromatica» у виконанні квартету українських хроматичних флейт «DUDALIS» переконав, що для ніжних поздовжніх флейт немає непідвладних мистецьких висот, якщо вони в руках справжніх майстрів.
13.12.21 | | Штука
Амеліна, Бабкіна, Коробчук
Польський Інститут у Києві оголосив трійку фіналістів Літературної премії імені Джозефа Конрада-Коженьовського 2021. Фіналістами визнали Вікторію Амеліну, Катерину Бабкіну та Павла Коробчука.
12.12.21 | | Штука
Фізики вперше поглянули на квантового «привида»
Після десятиліття роботи дослідники вперше зуміли експериментально реконструювати квантову хвильову функцію.
12.12.21 | | Наука
«Видавництву Старого Лева» — 20 років!
У грудні виповнюється 20 років одному з найбільших видавництв України – «Видавництву Старого Лева». За час його існування видано більше тисячі назв книг для дорослих та дітей українських та іноземних авторів, книжки ВСЛ виходять у  40 країнах світу та здобули більше 200 міжнародних та українських нагород.
11.12.21 | | Штука
Про фотографію: не за Сюзен Зонтаґ
Василь МАХНО
Сеґментування простору – ніщо інше, як процес оволодіння мовою в процесі писання, коли ти мусиш вибрати потрібні слова
11.12.21 | | Дискурси
Правда і міфи американсько-російського саміту
Петро ГЛАДІЄВСЬКИЙ
Саміт США-Росія у режимі відеоконференції відбувся. Аналітики нині сперечаються, хто кого переграв. А головне: чи відбудеться таки російська аґресія?
11.12.21 | | У світі

© 2021 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.