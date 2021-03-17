У Львові з 19 по 28 березня будуть діяти посилені карантинні обмеження.

 

З п’ятниці, 19 березня, на території Львівської громади запроваджується посилений карантин, який діятиме до 28 березня. Таке рішення сьогодні, 17 березня, ухвалила міська комісія з надзвичайних ситуацій з огляду на складну ситуацію з захворюваністю на сovid-19 та динаміку госпіталізації важких хворих, повідомив міський голова Андрій Садовий.

 

Фото www.facebook.com/andriy.sadovyi

 

«Чому ми вирішили не чекати на рішення Кабміну й ухвалювати такі рішення негайно? Динаміка госпіталізації важких хворих не зменшується. Маємо зробити все необхідне для того, щоб не допустити колапсу медичної системи міста. Це час, за який зможемо облаштувати додаткові місця у лікарнях та поліклініках. Також це єдина можливість обірвати ланцюжок захворювання. Тому просимо всіх при можливості залишатися вдома, носити маски, дотримуватися дистанції», – заявив міський голова.

 

На період посиленого карантину у Львові вводиться низка обмежень:

 

– учні молодшої школи йдуть на канікули. Учні 5–11 класів шкіл продовжуватимуть дистанційне навчання;

 

– припиняють роботу всі заклади культури: театри, кінотеатри, музеї, концертні майданчики;

 

– заклади громадського харчування працюють «на винос» та доставку;

 

– у торгових центрах працюють продуктові магазини, аптеки та зоомагазини;

 

– господарські магазини працюють на видачу за попереднім замовленням;

 

– салони краси та спортивні зали працюють за індивідуальним попереднім записом;

 

– всі масові заходи переносяться.

 

Фото https://city-adm.lviv.ua

 

За останню добу у Львові госпіталізували 79 важких хворих на коронавірус. Виписали з лікарень – 46. Загалом на лікуванні у комунальних закладах перебуває 652 хворих, повідомив заступник міського голови Андрій Москаленко.

 

Учора міська комісія із надзвичайних ситуацій затвердила формування додаткових 366 ліжкомісць для лікування хворих на коронавірус у п’яти медичних закладах міста:

 

– 1-ше амбулаторне відділення, яке знаходиться у 8-й лікарні, – 36 ліжок;

 

– 2-ге поліклінічне відділення на вул. Мазепи – 150 ліжок;

 

– 4-та поліклініка на просп. Червоної Калини – 60 ліжок;

 

– 2-га поліклініка на вул. Симоненка – 70 ліжок;

 

– 10-та клінічна лікарня на вул. Бой-Желенського – 50 ліжок.

 

До кінця тижня у цих закладах розпочнуть ремонтні роботи й підведення кисню, повідомив Андрій Москаленко.

 

Нагадаємо, 16 березня, вперше за півтора року боротьби з епідемією сovid-19, кількість захворілих на коронавірусну інфекцію у Львові за добу перевищила 1 тисячу осіб.

 

17.03.2021

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