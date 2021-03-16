Галицькі хроніки COVID-19: 16 березня.

Станом на 09:00 16 березня, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 208 709 хворих на сovid-19. За минулу добу – 1819 нових випадків: 467 – на Івано-Франківщині (проведено 1323 ПЛР-тести), 1065 – на Львівщині (проведено 2289 ПЛР-тестів) та 287 – на Тернопіллі (проведено 1214 ПЛР-тестів).

За минулу добу зафіксовано 44 летальні випадки: четверо людей померло на Тернопільщині, 20 – на Львівщині та 20 – в Івано-Франківській області.

Летальність ускладнень коронавірусної інфекції в Галичині становить 2,16%.

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:

16 березня (09:00): 46 957 випадків, 287 нових

м. Тернопіль – 121 особа

Бережанський район – 8 осіб

Борщівський район – 15 осіб

Бучацький район – 4 особи

Гусятинський район – 5 осіб

Заліщицький район – 4 особи

Збаразький район – 14 осіб

Козівський район – 10 осіб

Кременецький район – 18 осіб

Лановецький район – 10 осіб

Монастириський район – 4 особи

Підволочиський район – 4 особи

Підгаєцький район – 2 особи

Теребовлянський район – 18 осіб

Тернопільський район – 26 осіб

Чортківський район – 20 осіб

Шумський район – 6 осіб

ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

16 березня (09:00): 88 124 випадки, 1065 нових

м. Львів – 608 осіб

Буський район – 2 особи

Городоцький район – 29 осіб

Дрогобицький район – 75 осіб

Жидачівський район – 16 осіб

Жовківський район – 1 особа

Золочівський район – 22 особи

Кам'янко-Бузький район – 11 осіб

Миколаївський район – 33 особи

Мостиський район – 11 осіб

Перемишлянський район – 10 осіб

Пустомитівський район – 94 особи

Радехівський район – 8 осіб

Самбірський район – 19 осіб

Сколівський район – 3 особи

Сокальський район – 32 особи

Старосамбірський район – 13 осіб

Стрийський район – 31 особа

Турківський район – 9 осіб

Яворівський район – 38 осіб

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

16 березня (09:00): 73 628 випадків, 467 нових

м. Івано-Франківськ – 101 особа

Тисменицький район – 43 особи

Надвірнянський район – 3 особи

Снятинський район – 59 осіб

Косівський район – 39 осіб

Калуський район – 22 особи

Долинський район – 34 особи

Тлумацький район – 7 осіб

Галицький район – 41 особа

Коломийський район – 27 осіб

Рожнятівський район – 21 особа

Богородчанський район – 33 особи

Городенківський район – 16 осіб

Верховинський район – 7 осіб

Рогатинський район – 15 осіб

Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 16 березня, а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях.

Учорашні дані можна побачити за цим посиланням.