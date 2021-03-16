Галицькі хроніки COVID-19: 16 березня.

Станом на 09:00 16 березня, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 208 709 хворих на сovid-19. За минулу добу – 1819 нових випадків: 467 – на Івано-Франківщині (проведено 1323 ПЛР-тести), 1065 – на Львівщині (проведено 2289 ПЛР-тестів) та 287 – на Тернопіллі (проведено 1214 ПЛР-тестів).
За минулу добу зафіксовано 44 летальні випадки: четверо людей померло на Тернопільщині, 20 – на Львівщині та 20 – в Івано-Франківській області.
Летальність ускладнень коронавірусної інфекції в Галичині становить 2,16%.
ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:
16 березня (09:00): 46 957 випадків, 287 нових
м. Тернопіль – 121 особа
Бережанський район – 8 осіб
Борщівський район – 15 осіб
Бучацький район – 4 особи
Гусятинський район – 5 осіб
Заліщицький район – 4 особи
Збаразький район – 14 осіб
Козівський район – 10 осіб
Кременецький район – 18 осіб
Лановецький район – 10 осіб
Монастириський район – 4 особи
Підволочиський район – 4 особи
Підгаєцький район – 2 особи
Теребовлянський район – 18 осіб
Тернопільський район – 26 осіб
Чортківський район – 20 осіб
Шумський район – 6 осіб
ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
16 березня (09:00): 88 124 випадки, 1065 нових
м. Львів – 608 осіб
Буський район – 2 особи
Городоцький район – 29 осіб
Дрогобицький район – 75 осіб
Жидачівський район – 16 осіб
Жовківський район – 1 особа
Золочівський район – 22 особи
Кам'янко-Бузький район – 11 осіб
Миколаївський район – 33 особи
Мостиський район – 11 осіб
Перемишлянський район – 10 осіб
Пустомитівський район – 94 особи
Радехівський район – 8 осіб
Самбірський район – 19 осіб
Сколівський район – 3 особи
Сокальський район – 32 особи
Старосамбірський район – 13 осіб
Стрийський район – 31 особа
Турківський район – 9 осіб
Яворівський район – 38 осіб
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
16 березня (09:00): 73 628 випадків, 467 нових
м. Івано-Франківськ – 101 особа
Тисменицький район – 43 особи
Надвірнянський район – 3 особи
Снятинський район – 59 осіб
Косівський район – 39 осіб
Калуський район – 22 особи
Долинський район – 34 особи
Тлумацький район – 7 осіб
Галицький район – 41 особа
Коломийський район – 27 осіб
Рожнятівський район – 21 особа
Богородчанський район – 33 особи
Городенківський район – 16 осіб
Верховинський район – 7 осіб
Рогатинський район – 15 осіб
Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 16 березня, а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях.
Учорашні дані можна побачити за цим посиланням.
16.03.2021