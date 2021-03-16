У Львові обрали архітектурний проект школи та дитсадка у мікрорайоні Під Голоском.

У Львові обрали переможців всеукраїнського архітектурного конкурсу на проект загальноосвітньої школи та дитсадка у житловому кварталі Під Голоском. На конкурс надійшло 26 колективних проектів з різних міст України. Перше місце у конкурсі посів проект групи львівських архітекторів «Guess Line Architects». Автори отримають грошову винагороду 120 тисяч гривень, повідомили в управлінні архітектури та урбаністики Львівської міськради.

Фото https://city-adm.lviv.ua

Школу на вул. Під Голоском запроектували для 450 учнів, дитсадок – для 70 дошкільнят. Школа і дитсадок будуть окремими приміщеннями, об’єднаними спільною композицією та вуличним простором.

«Ми хотіли зберегти характер середовища і надати дітям можливість взаємодіяти з природою, тому будівлі посаджені на ділянку так, щоб навчальні приміщення були орієнтовані на рекреаційні території довкола, а на самій ділянці організовані елементи, що спонукають дітей досліджувати оточення» — розповіли автори-переможці.

Зокрема, передбачена шклена галерея навчального простору, з якої зручно оглядати «дитяче містечко». На його території будуть споруди, перешкоди, місточки та інші атракції. Крізь яр вздовж ділянки простягається невеликий потічок, оточений зоною озеленення.

Ділянка, на якій планують збудувати освітній комплекс, має зручне розташування для мешканців та межує із парком. Проектанти запропонували рішення, які посилять громадську функцію цього середовища.

Основний під'їзд до школи передбачили зі сторони гуртожитків, а на паралельній вулиці – пішохідно-велосипедний простір з острівками озеленення. Запроектовані ж на території освітнього центру спортивні майданчики місцеві мешканці зможуть використовувати у позанавчальний час.

«Переможці запропонували якісний компроміс з точки зору бюджету виконання та елегантності просторового вирішення. Більше того, сформована перед головним входом площа може використовуватися як новий громадський простір для громади району Під Голоском», – зазначив головний архітектор Львова та голова журі конкурсу Антон Коломєйцев.

Фото https://city-adm.lviv.ua

Зазначимо, загалом на конкурс подали 26 проектів, до шорт-листа конкурсу увійшло 9 із них. До команди переможців входять Андрій Лесюк, Софія Школяр, Катерина Іващук, Михайло Когут, Оксана-Дарина Кицюк, Андрій Гончаренко, Марія Школьник, Ігор Когут, Ольга Хрупович та Назарій Дуда.

Друге місце та премію 80 тисяч гривень отримав проект авторського колективу київського ТОВ «Архітектурна група ЦЕХ». Третє місце та премію 60 тисяч гривень розділили два авторські колективи: мале приватне підприємство «Симетрія» зі Львова та авторський колектив Остап Галько, Олеся Кузьо, Ольга Гусяк.

Нагадаємо, архітектори «Guess Line Architects» вже розробили низку проектів у Львові, зокрема меморіалу Небесної сотні. Також вони запропонували ідеї відновлення річки в центрі Львова та оглядових майданчиків на телевежі Високого Замку.