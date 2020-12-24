Архітектори пропонують зімітувати у центрі Львова Полтву і пустити тут штучний потік.

 

Львівське архітектурне бюро Guess Line Architects розробило концепцію влаштування «механічного» потоку на пішохідній алеї на проспекті Свободи у центрі Львова, який би імітував русло річки Полтви. Архітектори запропонували влаштувати штучну водойму навпроти Оперного театру і до пам’ятника Тарасові Шевченку, розповів координатор Guess Line Architects Андрій Лесюк.

 

  

Фото www.facebook.com/guesslinearch

 

Андрій Лесюк зазначив, що запропонована концепція є відповіддю на запит громади бачити у центрі Львова водойму, який, зокрема, формується на знанні, що до кінця ХІХ століття вздовж сучасного проспекту Свободи у Львові протікала Полтва, яку пізніше заховали у колектор.

 

«У центрі Львова під землею протікає річка Полтва. Багатьох львів’ян десятиліттями також хвилює думка, як відновити закопану річку. Ідеї вивільнення Полтви та альтернативні – влаштування штучних водойм – віддавна дискутуються у "Львівській політехніці". Відкривати Полтву на сьогодні недоцільно. Вона працює у загальній системі водопостачання міста, й очищати її воду, щоб піднімати на наземний рівень на проспекті Свободи, було б дуже складно та дороговартісно, – прокоментував архітектор "Збручу". – Водночас є вмотивований запит містян на покращення міського середовища: багато людей хотіли б бачити у центрі міста водойму, бо їх загалом бракує у Львові. Також вона була б великою принадою для туристів. Відтак ми розробили власне бачення, як задовольнити ці запити».

 

Фото www.facebook.com/guesslinearch

 

Відповідно до проєкту, штучний потік завдовжки 100–120 метрів та завширшки до 7 метрів пропонують влаштувати на так званій  «стометрівці» від пам’ятника Шевченкові до площі перед Оперним театром. Також передбачено збереження існуючих дерев, часткове розширення всієї території «стометрівки» і створення двох мостиків для переходу через водойму. Взимку її пропонують використовувати як ковзанку.

 

Сама штучна водойма має працювати за принципом фонтана: вода заливається в резервуар, звідки насос із фільтрами автоматично перекачує її по колу. На реалізацію такої ідеї, за оцінками архітекторів, необхідно щонайменше 3 мільйони доларів.

Фото www.facebook.com/guesslinearch

 

«За найскромнішими оцінками, реалізація проєкту коштувала б 3 мільйони доларів. Нам цей проєкт ніхто не замовляв. Об’єктивно, він не є першочерговим для міста в умовах складних фінансових обставин в країні. Однак цим проєктом ми хочемо показати наше бачення змін у Львові – і будемо готові до участі у відповідних конкурсах, коли вони будуть на часі», – зазначив Андрій Лесюк.

 

Додамо, архітектори Guess Line Architects спроєктували Меморіал Небесної Сотні у Львові, а також стали переможцями архітектурного конкурсу на проєктування нового готелю на вул. Дорошенка, 2.

 

24.12.2020

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