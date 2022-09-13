Фонд Лесі та Петра Ковалевих оголошує літературний конкурс 2022 року.

Фонд Лесі та Петра Ковалевих

при Союзі українок Америки

оголошує літературний конкурс 2022 року.

Заявки на конкурс прийматимуться від дня публікації оголошення до 31 жовтня 2022 року. Переможців визначатиме журі, склад якого буде оголошено після визначення лауреатів.

Лауреатів 2022 року буде визначено на початку грудня цього року в категоріях:

«Поезія» – 1000 доларів США;

«Проза» – 1000 доларів США;

«Есеїстика» – 1000 доларів США.

Вимоги до учасників:

У категорії «Поезія», «Проза» та «Есеїстика» приймаються книги українською мовою, видані протягом 2020–2021 років.

Куди надсилати:

Книжки у форматі PDF на ел. адресу: KovalivFund@gmail.com

Оформлення: В електронному листі у графі «Предмет» зазначити категорію (поезія, проза чи есеїстика). До листа долучити біобібліографію конкурсанта. Назви файлів подавати за зразком:

Ivanenko_Ivan_BIO_2022,

Ivanenko_Ivan_Nazva_knyzhky_2022.

Фонд Ковалевих засновано у 1967 році при Союзі українок Америки для підтримки творців української науки та літератури. СУА – найстарша українська організація Америки, утворена 1925 року, котра протягом тривалого часу займається доброчинністю, зокрема у галузі культури. У своєму заповіті фундатори нагороди відзначили: «Ми хотіли б заохотити до змалювання минулого чи сучасного України…»

Подружжя Ковалевих походило з центральних українських земель, Петро Ковалів до 1919 року працював аташе дипломатичної місії Української Народної Республіки в Голландії та Бельгії, згодом подружжя Ковалевих мешкало у Швейцарії. Створення Фонду було виявом їхнього патріотизму та усвідомлення значення літератури та науки для національного розвою.

Після здобуття Україною незалежності лауреатами цієї нагороди у різні роки були Леонід Плющ, Тамара Гундорова, Юрій Андрухович, Софія Майданська, Оксана Забужко, Марта Тарнавська, Віра Вовк, Василь Ґабор, Михайлина Коцюбинська, Олександр Ірванець, Василь Махно, Лариса Онишкевич, Оксана Луцишина, Богдана Матіяш, Раїса Лиша, Марія Ревакович, Остап Сливинський, Дзвінка Матіяш, Софія Андрухович, Мирослав Лаюк, Богдан Задура (Польща), Василь Герасим’юк, Василь Голобородько, Андрій Любка, Любов Якимчук, Зеня Томпкінс, Наталка Бельченко, Катерина Калитко та Алі Кінсела.