Фонд Лесі та Петра Ковалевих оголошує літературний конкурс 2025 року.

Фонд Лесі та Петра Ковалевих

при Союзі українок Америки

оголошує літературний конкурс 2025 року.

 

 

Заявки на конкурс прийматимуться від дня публікації оголошення до 10 червня 2025 року. Переможців визначатиме журі, склад якого буде оголошено після проголошення лауреатів..

 

Лауреатів 2025 року буде визначено в категоріях:

«Поезія» – 1000 доларів США;

«Проза» – 1000 доларів США; 

 

Умови:

1) У категоріях «Поезія» і «Проза» приймаються  книги українською мовою, видані протягом 2022-2024 років.

2) Книжки на конкурс надсилають видавництва у форматі PDF на ел. адресу: KovalivLiterary@unwla.org

 

 

 У електронному листі в графі «Предмет» зазначити категорію (поезія чи проза). До книжки долучити біобібліографію автора. Назви файлів подавати за зразком:

Ivanenko_Ivan_BIO. 

Ivanenko_Ivan_Nazva_knyzhky

 

 

 

Фонд Ковалевих засновано у 1967 році при Союзі українок Америки для підтримки творців української науки та літератури. СУА – найстарша українська організація Америки, утворена 1925 року, котра протягом тривалого часу займається доброчинністю, зокрема у галузі культури. У своєму заповіті фундатори нагороди відзначили: «Ми хотіли б заохотити до змалювання минулого чи сучасного України…»

 

Подружжя Ковалевих походило з центральних українських земель, Петро Ковалів до 1919 року працював аташе дипломатичної місії Української Народної Республіки в Голландії та Бельгії, згодом подружжя Ковалевих мешкало у Швейцарії. Створення Фонду було виявом їхнього патріотизму та усвідомлення значення літератури та науки для національного розвою.

 

Після здобуття Україною незалежності лауреатами цієї нагороди у різні роки були Леонід Плющ, Тамара Гундорова, Юрій Андрухович, Софія Майданська, Оксана Забужко, Марта Тарнавська, Віра Вовк, Василь Ґабор, Михайлина Коцюбинська, Олександр Ірванець, Василь Махно, Лариса Онишкевич, Оксана Луцишина, Богдана Матіяш, Раїса Лиша, Марія Ревакович, Остап Сливинський, Дзвінка Матіяш, Софія Андрухович, Мирослав Лаюк, Богдан Задура (Польща), Василь Герасим’юк, Василь Голобородько, Андрій Любка, Любов Якимчук, Зеня Томпкінс, Наталка Бельченко, Катерина Калитко, Алі Кінсела, Ірина Вікирчак, Олег Коцарев та Галина Крук.

 

01.05.2025

До теми

Поширити
Ð—Ð±Ñ€ÑƒÑ‡
Розмови продовжуються
Юрко ТИМЧУК
Язик, як відомо, до Києва доведе, а всі дороги, що характерно, ведуть в Рим, точніше у Ватикан. До Лондона на переговори, щоправда, язик не довів. Огляд подій тижня в Україні.
29.04.25 | | Україна
Нагірна Дама серед катастрофи
Олеся Ісаюк
Метою вбивства живої істоти є намір зробити з її тіла опудало – ти можеш залишити собі свій екзотичний вигляд, але не приведи, Господи, аби за ним ховалася ще й твоя гідність та ідентичність. Трагедія кримських татар у "Кисневій станції".
26.04.25 | | Україна
Богданові Коху – 100!
Юрко Кох
Янівський та сибірський концтабори не зламали в Богдана Коха любов до життя, повагу до людей та відданість рідній сцені. Спогади сина актора про татуся
26.04.25 | | Минуле
Індія-Пакистан: ймовірність війни між ядерними державами
Максим МУЛЯР
Після теракту в Кашмірі Індія й Пакистан вчергове опинилися на межі війни. Наскільки ймовірним є найтрагічніший сценарій.
25.04.25 | | У світі
Ukrainian Lives Matter (2)
Микола Рябчук
Єдина надія – що американці в якийсь момент зрозуміють, що життя українців також мають значення і Марко Рубіо повторить свої слова про неможливість жити біч-о-біч із терористами
25.04.25 | | Дискурси
Мистецькі ігри розуму
Мінімалістична виставка«Раціо» Тамари Грідяєвої та Назара Симотюка представляє об’ємні просторові інсталяції та яскраві рельєфи. Із більшістю творів відвідувачі можуть взаємодіяти: пересувати та утворювати інший вигляд.
24.04.25 | | Штука
Долаючи крутизни життьовí
Андрій Содомора
Якби тільки двома штрихами окреслити портрет Бориса Білинського, то вибрав би два моменти, пов'язані з ключовими словами 'цікаво' та 'позиція'
24.04.25 | | Минуле
Ліси за Галичем ледь білі від черемхи
Тарас Прохасько
Весною, отакою весною, коли ледь зелено, ледь біло, ледь чорно, ледь прозоро, я думав, що цю залізницю власне для оцеї весни проклали...
24.04.25 | | Дискурси

© 2025 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.