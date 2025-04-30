Фонд Лесі та Петра Ковалевих оголошує літературний конкурс 2025 року.

Фонд Лесі та Петра Ковалевих

при Союзі українок Америки

оголошує літературний конкурс 2025 року.

Заявки на конкурс прийматимуться від дня публікації оголошення до 10 червня 2025 року. Переможців визначатиме журі, склад якого буде оголошено після проголошення лауреатів..

Лауреатів 2025 року буде визначено в категоріях:

«Поезія» – 1000 доларів США;

«Проза» – 1000 доларів США;

Умови:

1) У категоріях «Поезія» і «Проза» приймаються книги українською мовою, видані протягом 2022-2024 років.

2) Книжки на конкурс надсилають видавництва у форматі PDF на ел. адресу: KovalivLiterary@unwla.org

У електронному листі в графі «Предмет» зазначити категорію (поезія чи проза). До книжки долучити біобібліографію автора. Назви файлів подавати за зразком:

Ivanenko_Ivan_BIO.

Ivanenko_Ivan_Nazva_knyzhky

Фонд Ковалевих засновано у 1967 році при Союзі українок Америки для підтримки творців української науки та літератури. СУА – найстарша українська організація Америки, утворена 1925 року, котра протягом тривалого часу займається доброчинністю, зокрема у галузі культури. У своєму заповіті фундатори нагороди відзначили: «Ми хотіли б заохотити до змалювання минулого чи сучасного України…»

Подружжя Ковалевих походило з центральних українських земель, Петро Ковалів до 1919 року працював аташе дипломатичної місії Української Народної Республіки в Голландії та Бельгії, згодом подружжя Ковалевих мешкало у Швейцарії. Створення Фонду було виявом їхнього патріотизму та усвідомлення значення літератури та науки для національного розвою.

Після здобуття Україною незалежності лауреатами цієї нагороди у різні роки були Леонід Плющ, Тамара Гундорова, Юрій Андрухович, Софія Майданська, Оксана Забужко, Марта Тарнавська, Віра Вовк, Василь Ґабор, Михайлина Коцюбинська, Олександр Ірванець, Василь Махно, Лариса Онишкевич, Оксана Луцишина, Богдана Матіяш, Раїса Лиша, Марія Ревакович, Остап Сливинський, Дзвінка Матіяш, Софія Андрухович, Мирослав Лаюк, Богдан Задура (Польща), Василь Герасим’юк, Василь Голобородько, Андрій Любка, Любов Якимчук, Зеня Томпкінс, Наталка Бельченко, Катерина Калитко, Алі Кінсела, Ірина Вікирчак, Олег Коцарев та Галина Крук.