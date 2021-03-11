Судді футбольного матчу винесли попередження через російську мову.

 

Комітет з етики та чесної гри Української асоціації футболу виніс попередження арбітрові Миколі Кривоносову за використання російської мови під час футбольного матчу між клубами "Львів" і "Колос".

 

Про це йдеться у матеріалах перевірки, котрі подає пресова служба Уповноваженого із захисту державної мови.

 

 

“За результатами перевірки, проведеної Комітетом з етики та чесної гри УАФ, було встановлено, що четвертий арбітр матчу дійсно не спілкувався державною мовою відповідно до вимог ст.34 Закону України “Про забезпечення функціонування української мови як державної”. Йому та організаторам змагань Комітет виніс попередження та нагадав про необхідність неухильного дотримання вимог ст.34 мовного закону”, – йдеться у висновку перевірки. 

 

Нагадаємо, 20 лютого під час матчу проти "Колоса" головний тренер "Львова" Віталій Шумський отримав "жовтку картку" від судді матчу. Під час перепалки з арбітром Шумський обурювався тим, що рефері використовує в офіційній грі російську мову.

 

Водночас, як встановила Українська асоціація футболу, зауваження про використання невластивої мови не було причиною "жовтої картки" – натомість “єдиною й безпосередньою підставою попередження головного тренера ФК “Львів” Віталія Шумського був систематичний вияв незгоди з рішенням бригади арбітрів матчу, що є порушенням правил гри IFAB”.

 

Мовний омбудсман Тарас Кремінь зустрівся з президентом Футбольної асоціації Андрієм Павелком, аби обговорити подробиці інциденту, а також потребу виконання закону “Про забезпечення функціонування української мови як державної” на спортивних заходах.

 

Павелко поінформував, що УАФ звернулася до юридичних осіб Української Прем’єр-ліги, Професіональної футбольної ліги України, Асоціації футзалу України та Комітету арбітрів "із черговим роз'ясненням щодо необхідності дотримання вимог Закону України “Про забезпечення функціонування української мови як державної” та обов'язковості використання державної мови у сфері спорту".

 

Згідно з 34-ою статтею закону України “Про забезпечення функціонування української мови як державної”, спортивні заходи, у тому числі міжнародні, проводяться в Україні державною мовою. Державною мовою виконуються інформаційні та інші оголошення під час проведення спортивного заходу, виготовляються вхідні квитки та інша інформаційна продукція про спортивні змагання. Під час міжнародних заходів оголошення, написи на вхідних квитках та інша інформаційна продукція можуть також дублюватися іншими мовами.

 

11.03.2021

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