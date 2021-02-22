Мовний омбудсмен вступився за тренера ФК "Львів" і вимагає від УАФ дотримання мовного закону.

 

Під час матчу між футбольними клубами «Львів» та «Колос» у суботу, 20 лютого, наставник львів’ян Віталій Шумський зробив зауваження арбітру з приводу російської мови та отримав у відповідь «жовту» картку. На ситуацію відреагував уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь.

 

Фото https://footballua.tv

 

Мовний омбудсмен скерував листа голові Української асоціації футболу Андрію Павелку щодо мовного інциденту, який стався під час футбольного матчу 15-го туру УПЛ «Львів» – «Колос» між головним тренером львів’ян Віталієм Шумським та арбітрами матчу Миколою Кривоносовим і Віктором Копієвським.

 

«Для ухвалення подальшого рішення прошу в двотижневий термін надати пояснення щодо ситуації з використанням суддями недержавної мови під час обслуговування матчу та пред'явлення жовтої картки тренеру ФК «Львів» за можливою ознакою мовної дискримінації», – написав Тарас Кремінь.

 

Він нагадав, що ще 20 листопада 2020 року скеровував УАФ лист із проханням вжити додаткових організаційних, інформаційних та інших заходів для дотримання мовного законодавства.

 

Зазначимо, на 68-й хвилині головний тренер львівської команди Віталій Шумський отримав жовту картку від головного судді матчу Віктора Копієвського з Кропивницького за те, що попросив четвертого арбітра Миколу Кривоносова з Києва розмовляти з ним українською мовою.

 

Фото https://pfclviv.com

 

На відео, оприлюдненому Obozrevatel.com, видно, як Шумський в розпачі намагається з'ясувати, за що його покарав Копієвський. Головний рефері, своєю чергою, лаконічно відповів, що «за розмови». Тим часом Кривоносов попросив тренера заспокоїтися і не став відповідати на його питання.

 

Зазначимо, матч завершився із рахунком 0:2 на користь «Колоса».

 

Нагадаємо, закон «Про забезпечення функціонування української мови як державної» набув чинності 16 січня 2021 року. Зокрема, він зобов’язує спортивні федерації, як і інші організації, у своїй діяльності послуговуватися державною мовою.

 

22.02.2021

До теми

Поширити
Збруч
Перших сто днів на Марсі
Місія "Perseverance" може стати одним з найзахопливіших епізодів у дослідженні Червоної планети. Ось що ровер робитиме протягом перших ста днів на її поверхні.
22.02.21 | | Наука
Про кольори друга
Галина Канарська
Він наче бавиться кольором і в кольорі уміє зауважити щось невловиме, характерне його моделі. Живописний світ Фірцака має темно-гранатовий присмак печалі, наче він знає щось набагато більше, ніж може сприйняти наше око.
22.02.21 | | Штука
Квантова механіка, свобода волі та гра "Життя"
Джон Горґан
Деякі думки з приводу смерті математика Джона Конвея.
20.02.21 | | Наука
Мова чи країна?
Василь МАХНО
Письменник живе в часі та просторі, які наповнені повітряною сферою мови, мова письменника і є головною ознакою життя
20.02.21 | | Дискурси
Корифеї інтелектуального року. «The Yes Album» – 50
Ілько ЛЕМКО
Про гурт Yes не можна говорити без захоплення, це одні зі стовпів проґресивного чи артового року. Не помилимося, якщо назвемо Yes найвидатнішими представниками інтелектуального року.
19.02.21 | | Минуле
Перше відео часового кристала
Науковці вперше зафільмували «тікання» часового кристала в просторі й часі.
19.02.21 | | Наука
Соціологічний бульдозер Трампа
Максим МУЛЯР
Імпічмент Дональда Трампа прогнозовано провалився. Яка подальша доля може чекати на експрезидента і Республіканську партію?
19.02.21 | | У світі
Сім шедеврів Майдану
Володимир СЕМКІВ
Розмальовані щити, розписані каски, різнобарвні інсталяції, картини-експромти – Революція гідності залишила по собі витвори мистецтва, котрі сьогодні вже є історичними артефактами
19.02.21 | | Україна

© 2021 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.