Мовний омбудсмен вступився за тренера ФК "Львів" і вимагає від УАФ дотримання мовного закону.

Під час матчу між футбольними клубами «Львів» та «Колос» у суботу, 20 лютого, наставник львів’ян Віталій Шумський зробив зауваження арбітру з приводу російської мови та отримав у відповідь «жовту» картку. На ситуацію відреагував уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь.

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Мовний омбудсмен скерував листа голові Української асоціації футболу Андрію Павелку щодо мовного інциденту, який стався під час футбольного матчу 15-го туру УПЛ «Львів» – «Колос» між головним тренером львів’ян Віталієм Шумським та арбітрами матчу Миколою Кривоносовим і Віктором Копієвським.

«Для ухвалення подальшого рішення прошу в двотижневий термін надати пояснення щодо ситуації з використанням суддями недержавної мови під час обслуговування матчу та пред'явлення жовтої картки тренеру ФК «Львів» за можливою ознакою мовної дискримінації», – написав Тарас Кремінь.

Він нагадав, що ще 20 листопада 2020 року скеровував УАФ лист із проханням вжити додаткових організаційних, інформаційних та інших заходів для дотримання мовного законодавства.

Зазначимо, на 68-й хвилині головний тренер львівської команди Віталій Шумський отримав жовту картку від головного судді матчу Віктора Копієвського з Кропивницького за те, що попросив четвертого арбітра Миколу Кривоносова з Києва розмовляти з ним українською мовою.

Фото https://pfclviv.com

На відео, оприлюдненому Obozrevatel.com, видно, як Шумський в розпачі намагається з'ясувати, за що його покарав Копієвський. Головний рефері, своєю чергою, лаконічно відповів, що «за розмови». Тим часом Кривоносов попросив тренера заспокоїтися і не став відповідати на його питання.

Зазначимо, матч завершився із рахунком 0:2 на користь «Колоса».

Нагадаємо, закон «Про забезпечення функціонування української мови як державної» набув чинності 16 січня 2021 року. Зокрема, він зобов’язує спортивні федерації, як і інші організації, у своїй діяльності послуговуватися державною мовою.