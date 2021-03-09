Галицькі хроніки COVID-19: 9 березня.

Станом на 09:00 9 березня, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 197 695 хворих на сovid-19. За минулу добу – 881 новий випадок: 433 – на Івано-Франківщині (проведено 1149 ПЛР-тестів), 351 – на Львівщині (проведено 608 ПЛР-тестів) та 97 – на Тернопіллі (проведено 304 ПЛР-тести).
За минулу добу зафіксовано 21 летальний випадок: п'ятеро людей померло на Тернопільщині та 16 – в Івано-Франківській області.
Летальність ускладнень коронавірусної інфекції в Галичині становить 2,15%.
ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:
9 березня (09:00): 44 563 випадки, 97 нових
м. Тернопіль – 27 осіб
Бережанський район – 3 особи
Борщівський район – 9 осіб
Бучацький район – 11 осіб
Гусятинський район – 4 особи
Заліщицький район – 2 особи
Збаразький – 2 особи
Козівський район – 3 особи
Кременецький район – 3 особи
Монастириський район – 5 осіб
Підволочиський – 2 особи
Підгаєцький район – 1 особа
Теребовлянський район – 13 осіб
Тернопільський район – 2 особи
Чортківський район – 9 осіб
Шумський район – 1 особа
ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
9 березня (09:00): 83 211 випадків, 351 новий
м. Львів – 241 особа
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
9 березня (09:00): 69 921 випадок, 433 нових
м. Івано-Франківськ – 42 особи
Тисменицький район – 29 осіб
Надвірнянський район – 89 осіб
Снятинський район – 31 особа
Косівський район – 23 особи
Калуський район – 21 особа
Долинський район – 44 особи
Тлумацький район – 30 осіб
Галицький район – 26 осіб
Коломийський район – 42 особи
Рожнятівський район – 6 осіб
Богородчанський район – 13 осіб
Городенківський район – 6 осіб
Рогатинський район – 31 особа
Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 9 березня, а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях.
Учорашні дані можна побачити за цим посиланням.
09.03.2021