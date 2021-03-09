Галицькі хроніки COVID-19: 9 березня.

Станом на 09:00 9 березня, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 197 695 хворих на сovid-19. За минулу добу – 881 новий випадок: 433 – на Івано-Франківщині (проведено 1149 ПЛР-тестів), 351 – на Львівщині (проведено 608 ПЛР-тестів) та 97 – на Тернопіллі (проведено 304 ПЛР-тести).

За минулу добу зафіксовано 21 летальний випадок: п'ятеро людей померло на Тернопільщині та 16 – в Івано-Франківській області.

Летальність ускладнень коронавірусної інфекції в Галичині становить 2,15%.

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:

9 березня (09:00): 44 563 випадки, 97 нових

м. Тернопіль – 27 осіб

Бережанський район – 3 особи

Борщівський район – 9 осіб

Бучацький район – 11 осіб

Гусятинський район – 4 особи

Заліщицький район – 2 особи

Збаразький – 2 особи

Козівський район – 3 особи

Кременецький район – 3 особи

Монастириський район – 5 осіб

Підволочиський – 2 особи

Підгаєцький район – 1 особа

Теребовлянський район – 13 осіб

Тернопільський район – 2 особи

Чортківський район – 9 осіб

Шумський район – 1 особа

ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

9 березня (09:00): 83 211 випадків, 351 новий

м. Львів – 241 особа

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

9 березня (09:00): 69 921 випадок, 433 нових

м. Івано-Франківськ – 42 особи

Тисменицький район – 29 осіб

Надвірнянський район – 89 осіб

Снятинський район – 31 особа

Косівський район – 23 особи

Калуський район – 21 особа

Долинський район – 44 особи

Тлумацький район – 30 осіб

Галицький район – 26 осіб

Коломийський район – 42 особи

Рожнятівський район – 6 осіб

Богородчанський район – 13 осіб

Городенківський район – 6 осіб

Рогатинський район – 31 особа

Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 9 березня, а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях.

Учорашні дані можна побачити за цим посиланням.