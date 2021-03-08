Галицькі хроніки COVID-19: 8 березня.

Станом на 09:00 8 березня, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 195 563 хворих на сovid-19. За минулу добу – 1251 новий випадок: 508 – на Івано-Франківщині, 507 – на Львівщині (проведено 788 ПЛР-тестів) та 236 – на Тернопіллі (проведено 423 ПЛР-тести).
За минулу добу зафіксовано 18 летальних випадків: двоє людей померло на Тернопільщині та 16 – в Івано-Франківській області.
Летальність ускладнень коронавірусної інфекції в Галичині становить 2,15%.
ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:
8 березня (09:00): 44 466 випадків, 236 нових
м. Тернопіль – 52 особи
Бережанський район – 3 особи
Борщівський район – 14 осіб
Бучацький район – 20 осіб
Гусятинський район – 15 осіб
Заліщицький район – 26 осіб
Збаразький район – 10 осіб
Зборівський район – 2 особи
Козівський район – 5 осіб
Кременецький район – 3 особи
Лановецький район – 5 осіб
Монастириський район – 8 осіб
Підволочиський район – 2 особи
Підгаєцький район – 2 особи
Теребовлянський район – 15 осіб
Тернопільський район – 24 особи
Чортківський район – 29 осіб
Шумський район – 1 особа
ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
8 березня (09:00): 82 860 випадків, 507 нових
м. Львів – 302 особи
Бродівський район – 5 осіб
Буський район – 2 особи
Городоцький район – 2 особи
Дрогобицький район – 66 осіб
Жидачівський район – 12 осіб
Золочівський район – 22 особи
Кам'янка-Бузький район – 4 особи
Миколаївський район – 17 осіб
Перемишлянський район – 2 особи
Пустомитівський район – 51 особа
Самбірський район – 1 особа
Сокальський район – 19 осіб
Стрийський район – 1 особа
Яворівський район – 1 особа
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
8 березня (09:00): 69 488 випадків, 508 нових
Івано-Франківськ – 157 осіб
Тисменицький район – 36 осіб
Надвірнянський район – 94 особи
Снятинський район – 31 особа
Косівський район – 50 осіб
Калуський район – 7 осіб
Тлумацький район – 3 особи
Галицький район – 12 особи
Коломийський район – 40 осіб
Рожнятівський район – 30 осіб
Богородчанський район – 41 особа
Рогатинський район – 7 осіб
Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 7 березня, а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях.
Учорашні дані можна побачити за цим посиланням.
08.03.2021