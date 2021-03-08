Галицькі хроніки COVID-19: 8 березня.

Станом на 09:00 8 березня, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 195 563 хворих на сovid-19. За минулу добу – 1251 новий випадок: 508 – на Івано-Франківщині, 507 – на Львівщині (проведено 788 ПЛР-тестів) та 236 – на Тернопіллі (проведено 423 ПЛР-тести).

За минулу добу зафіксовано 18 летальних випадків: двоє людей померло на Тернопільщині та 16 – в Івано-Франківській області.

Летальність ускладнень коронавірусної інфекції в Галичині становить 2,15%.

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:

8 березня (09:00): 44 466 випадків, 236 нових

м. Тернопіль – 52 особи

Бережанський район – 3 особи

Борщівський район – 14 осіб

Бучацький район – 20 осіб

Гусятинський район – 15 осіб

Заліщицький район – 26 осіб

Збаразький район – 10 осіб

Зборівський район – 2 особи

Козівський район – 5 осіб

Кременецький район – 3 особи

Лановецький район – 5 осіб

Монастириський район – 8 осіб

Підволочиський район – 2 особи

Підгаєцький район – 2 особи

Теребовлянський район – 15 осіб

Тернопільський район – 24 особи

Чортківський район – 29 осіб

Шумський район – 1 особа

ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

8 березня (09:00): 82 860 випадків, 507 нових

м. Львів – 302 особи

Бродівський район – 5 осіб

Буський район – 2 особи

Городоцький район – 2 особи

Дрогобицький район – 66 осіб

Жидачівський район – 12 осіб

Золочівський район – 22 особи

Кам'янка-Бузький район – 4 особи

Миколаївський район – 17 осіб

Перемишлянський район – 2 особи

Пустомитівський район – 51 особа

Самбірський район – 1 особа

Сокальський район – 19 осіб

Стрийський район – 1 особа

Яворівський район – 1 особа

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

8 березня (09:00): 69 488 випадків, 508 нових

Івано-Франківськ – 157 осіб

Тисменицький район – 36 осіб

Надвірнянський район – 94 особи

Снятинський район – 31 особа

Косівський район – 50 осіб

Калуський район – 7 осіб

Тлумацький район – 3 особи

Галицький район – 12 особи

Коломийський район – 40 осіб

Рожнятівський район – 30 осіб

Богородчанський район – 41 особа

Рогатинський район – 7 осіб

Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 7 березня, а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях.

Учорашні дані можна побачити за цим посиланням.