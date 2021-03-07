Галицькі хроніки COVID-19: 7 березня.

Станом на 09:00 7 березня, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 195 563 хворих на сovid-19. За минулу добу – 1400 нових випадків: 543 – на Івано-Франківщині, 601 – на Львівщині (проведено 1502 ПЛР-тести) та 256 – на Тернопіллі (проведено 983 ПЛР-тести).

За минулу добу зафіксовано 27 летальних випадків: дев'ять людей померло на Львівщині, двоє – на Тернопільщині та 16 – в Івано-Франківській області.

Летальність ускладнень коронавірусної інфекції в Галичині становить 2,15%.

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:

7 березня (09:00): 44 230 випадки, 256 нових

(за даними Тернопільського ОЛЦ МОЗ України – 258 осіб)

м. Тернопіль – 57 осіб

Бережанський район – 11 осіб

Борщівський район – 17 осіб

Бучацький район – 18 осіб

Гусятинський район – 5 осіб

Заліщицький район – 21 особа

Збаразький район – 15 осіб

Зборівський район – 6 осіб

Козівський район – 2 особи

Кременецький район – 9 осіб

Лановецький район – 8 осіб

Монастириський район – 13 осіб

Підволочиський район – 7 осіб

Підгаєцький район – 1 особа

Теребовлянський район – 11 осіб

Тернопільський район – 14 осіб

Чортківський район – 40 осіб

Шумський район – 3 особи

ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

7 березня (09:00): 82 353 випадки, 601 новий

м. Львів – 398 осіб

Бродівський район – 5 осіб

Буський район – 9 осіб

Городоцький район – 15 осіб

Дрогобицький район – 59 осіб

Жидачівський район – 16 осіб

Жовківський район – 15 осіб

Миколаївський район – 29 осіб

Пустомитівський район – 33 особи

Радехівський район – 1 особа

Сколівський район – 1 особа

Стрийський район – 18 осіб

Яворівський район – 2 особи

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

7 березня (09:00): 68 980 випадків, 543 нових

м. Івано-Франківськ – 128 осіб

Тисменицький район – 63 особи

Надвірнянський район – 42 особи

Снятинський район – 3 особи

Косівський район – 69 осіб

Калуський район – 31 особа

Долинський район – 38 осіб

Тлумацький район – 1 особа

Галицький район – 6 осіб

Коломийський район – 63 особи

Рожнятівський район – 10 осіб

Богородчанський район – 40 осіб

Городенківський район – 25 осіб

Рогатинський район – 24 особи

Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 7 березня, а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях.

Учорашні дані можна побачити за цим посиланням.