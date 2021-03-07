Галицькі хроніки COVID-19: 7 березня.

Станом на 09:00 7 березня, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 195 563 хворих на сovid-19. За минулу добу – 1400 нових випадків: 543 – на Івано-Франківщині, 601 – на Львівщині (проведено 1502 ПЛР-тести) та 256 – на Тернопіллі (проведено 983 ПЛР-тести).
За минулу добу зафіксовано 27 летальних випадків: дев'ять людей померло на Львівщині, двоє – на Тернопільщині та 16 – в Івано-Франківській області.
Летальність ускладнень коронавірусної інфекції в Галичині становить 2,15%.
ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:
7 березня (09:00): 44 230 випадки, 256 нових
(за даними Тернопільського ОЛЦ МОЗ України – 258 осіб)
м. Тернопіль – 57 осіб
Бережанський район – 11 осіб
Борщівський район – 17 осіб
Бучацький район – 18 осіб
Гусятинський район – 5 осіб
Заліщицький район – 21 особа
Збаразький район – 15 осіб
Зборівський район – 6 осіб
Козівський район – 2 особи
Кременецький район – 9 осіб
Лановецький район – 8 осіб
Монастириський район – 13 осіб
Підволочиський район – 7 осіб
Підгаєцький район – 1 особа
Теребовлянський район – 11 осіб
Тернопільський район – 14 осіб
Чортківський район – 40 осіб
Шумський район – 3 особи
ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
7 березня (09:00): 82 353 випадки, 601 новий
м. Львів – 398 осіб
Бродівський район – 5 осіб
Буський район – 9 осіб
Городоцький район – 15 осіб
Дрогобицький район – 59 осіб
Жидачівський район – 16 осіб
Жовківський район – 15 осіб
Миколаївський район – 29 осіб
Пустомитівський район – 33 особи
Радехівський район – 1 особа
Сколівський район – 1 особа
Стрийський район – 18 осіб
Яворівський район – 2 особи
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
7 березня (09:00): 68 980 випадків, 543 нових
м. Івано-Франківськ – 128 осіб
Тисменицький район – 63 особи
Надвірнянський район – 42 особи
Снятинський район – 3 особи
Косівський район – 69 осіб
Калуський район – 31 особа
Долинський район – 38 осіб
Тлумацький район – 1 особа
Галицький район – 6 осіб
Коломийський район – 63 особи
Рожнятівський район – 10 осіб
Богородчанський район – 40 осіб
Городенківський район – 25 осіб
Рогатинський район – 24 особи
Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 7 березня, а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях.
Учорашні дані можна побачити за цим посиланням.
07.03.2021