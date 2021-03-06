Галицькі хроніки COVID-19: 6 березня.

Станом на 09:00 5 березня, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 194 163 хворих на сovid-19. За минулу добу – 1564 нові випадки: 676 – на Івано-Франківщині (проведено 1901 ПЛР-тест), 531 – на Львівщині (проведено 1803 ПЛР-тести) та 357 – на Тернопіллі (проведено 1187 ПЛР-тестів).
За минулу добу зафіксовано 23 летальних випадки: троє людей померло на Львівщині, четверо – на Тернопільщині та 16 – в Івано-Франківській області.
Летальність ускладнень коронавірусної інфекції в Галичині становить 2,15%.
Впродовж тижня темпи зростання кількості інфікованих covid-19 продовжують зростати. На Франківщині спострігається зменшення швидкості поширення хвороби.
ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:
6 березня (09:00): 43 974 випадки, 357 нових
м. Тернопіль – 82 особи
Бережанський район – 13 осіб
Борщівський район – 16 осіб
Бучацький район – 35 осіб
Гусятинський район – 22 особи
Заліщицький район – 11 осіб
Збаразький – 6 осіб
Зборівський район – 2 особи
Козівський район – 10 осіб
Кременецький район – 14 особи
Лановецький – 3 особи
Монастириський район – 16 осіб
Підволочиський – 11 особа
Підгаєцький район – 1 особа
Теребовлянський район – 15 осіб
Тернопільський район – 36 осіб
Чортівський район – 58 осіб
Шумський район – 6 осіб
ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
6 березня (09:00): 81 752 випадки, 531 новий
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
6 березня (09:00): 68 437 випадків, 676 нових
м. Івано-Франківськ – 135 осіб
Тисменицький район – 55 осіб
Надвірнянський район – 143 особи
Снятинський район – 32 особи
Косівський район – 55 осіб
Калуський район – 28 осіб
Долинський район – 24 особи
Тлумацький район – 4 особи
Галицький район – 46 осіб
Коломийський район – 52 особи
Рожнятівський район – 6 осіб
Богородчанський район – 50 осіб
Городенківський район – 22 особи
Верховинський район – 17 осіб
Рогатинський район – 7 осіб
Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 6 березня, а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях.
Учорашні дані можна побачити за цим посиланням.06.03.2021