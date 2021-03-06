Галицькі хроніки COVID-19: 6 березня.

 

Станом на 09:00 5 березня, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 194 163 хворих на сovid-19. За минулу добу – 1564 нові випадки: 676 – на Івано-Франківщині (проведено 1901 ПЛР-тест), 531 – на Львівщині (проведено 1803 ПЛР-тести) та 357 – на Тернопіллі (проведено 1187 ПЛР-тестів).

 

 

За минулу добу зафіксовано 23 летальних випадки: троє людей померло на Львівщині, четверо – на Тернопільщині та 16 – в Івано-Франківській області. 

Летальність ускладнень коронавірусної інфекції в Галичині становить 2,15%.

 

 

Впродовж тижня темпи зростання кількості інфікованих covid-19 продовжують зростати. На Франківщині спострігається зменшення швидкості поширення хвороби.

 

 

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:

 

 

6 березня (09:00): 43 974 випадки, 357 нових

 

 

м. Тернопіль – 82 особи

Бережанський район – 13 осіб

Борщівський район – 16 осіб

Бучацький район – 35 осіб

Гусятинський район – 22 особи

Заліщицький район – 11 осіб

Збаразький – 6 осіб

Зборівський район – 2 особи

Козівський район – 10 осіб

Кременецький район – 14 особи

Лановецький – 3 особи

Монастириський район – 16 осіб

Підволочиський – 11 особа

Підгаєцький район – 1 особа

Теребовлянський район – 15 осіб

Тернопільський район – 36 осіб

Чортівський район – 58 осіб

Шумський район – 6 осіб

 

ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

 

 

6 березня (09:00): 81 752 випадки, 531 новий

 

 

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

 

 

6 березня (09:00): 68 437 випадків, 676 нових

 

м. Івано-Франківськ – 135 осіб

Тисменицький район – 55 осіб

Надвірнянський район – 143 особи

Снятинський район – 32 особи

Косівський район – 55 осіб

Калуський район – 28 осіб

Долинський район – 24 особи

Тлумацький район – 4 особи

Галицький район – 46 осіб

Коломийський район – 52 особи

Рожнятівський район – 6 осіб

Богородчанський район – 50 осіб

Городенківський район – 22 особи

Верховинський район – 17 осіб

Рогатинський район – 7 осіб

 

 

Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 6 березня, а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях.

 

Учорашні дані можна побачити за цим посиланням.

06.03.2021

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