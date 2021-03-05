На Франківщині невідомі пошкодили пам'ятник Тарасові Шевченку.

У селі Підпечери невідомі пошкодили пам’ятник Тарасу Шевченку напередодні урочистостей з нагоди його дня народження. Пам’ятник знаходиться біля будинку культури у селі. Вандали відрізали голову погруддю Шевченка.

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Нагадаємо, подібний випадок трапився у 2018 році у Стрию на Львівщині. 11 лютого вандали відбили голову з пам'ятника Тарасу Шевченку, що розташований в одному з парків міста. Через два дні правоохоронці затримали двох зловмисників. Ними виявились двоє раніше судимих стриян, віком 24 та 26 років, які вирішили здати мідну голову скульптури на металобрухт.

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У 2019 році 25 березня у Луцьку на пам'ятнику Тарасові Шевченку біля головного корпусу Східноєвропейського національного універститету імені Лесі Українки у центрі міста виявили напис російською мовою «Луцк мёртв».