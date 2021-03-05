На Франківщині невідомі пошкодили пам'ятник Тарасові Шевченку.

 

У селі Підпечери невідомі пошкодили пам’ятник Тарасу Шевченку напередодні урочистостей з нагоди його дня народження. Пам’ятник знаходиться біля будинку культури у селі. Вандали відрізали голову погруддю Шевченка.

 

Фото www.facebook.com/ruslan.martsinkiv



Нагадаємо, подібний випадок трапився у 2018 році у Стрию на Львівщині. 11 лютого вандали відбили голову з пам'ятника Тарасу Шевченку, що розташований в одному з парків міста. Через два дні правоохоронці затримали двох зловмисників. Ними виявились двоє раніше судимих стриян, віком 24 та 26 років, які вирішили здати мідну голову скульптури на металобрухт.

 

Фото https://lv.npu.gov.ua


У 2019 році 25 березня у Луцьку на пам'ятнику Тарасові Шевченку біля головного корпусу Східноєвропейського національного універститету імені Лесі Українки у центрі міста виявили напис російською мовою «Луцк мёртв».

 

05.03.2021

До теми

Поширити
Збруч
Зміна клімату загрожує європейським лісам
Понад половині європейських лісів загрожують буреломи, пожежі та інвазії комах.
04.03.21 | | Наука
Кінопоетика вітальної чуттєвості
Олег Яськів
«Любовний настрій» став  шедевром часу, ненаситного до візуально-чуттєвих експериментів: як декорація тих миттєвостей, коли ми ще пам’ятаємо приємний сон, але з кожним подихом наповнюємося настроєм на життя
04.03.21 | | Штука
Походження життя: "проблема курки і яйця"
Для транскрипції генетичної інформації потрібні білки, але синтез білків, зі свого боку, теж залежить від транскрипції. То що було спершу – генетична інформація чи білки?
03.03.21 | | Наука
Лесин ювілей у Львівській філармонії
Надія Труш
Львівська національна філармонія свої присвяти Лесі Українці розпочала напередодні офіційного відзначення дати, уведеної цьогоріч до пам’ятного календаря ЮНЕСКО. Ювілейну програму уклали із низки поетичних вечорів і концертів симфонічної та камерної музики.
03.03.21 | | Штука
Районова молочарня в Судовій Вишні у 1930-х
Мар'ян ХОМЯК
Молочарні не лише спричинили пожвавлення виробництва набілу, а й поглибили у селян знання, як плекати худобу
03.03.21 | | Минуле
Право на сон
Андрій ЛЮБКА
Думаю, світ був би кращим і добрішим, якби люди могли спати бодай на годину довше. Адже саме ці ранкові досипання – найсолодші
02.03.21 | | Дискурси
Герої хаосу: повернення до Едему
Олексій Паляничка
Бажаючи звільнитися від страждань, ми подорожуємо крізь час і простір у пошуках «неверленду», хоча насправді маємо робити свій вибір самі й так само самі маємо нести за нього відповідальність.
02.03.21 | | Штука
Франківськ – місто для ангелів!
Ростислав Шпук
У місті з'явилася 9-поверхова "хрущовка". І не де-небуть, а на самій вулиці Шевченка. Саме вона, ця пафосна будівля нового часу, і знищить вулицю, на якій зупинявся сам час... 
02.03.21 | | Галичина

© 2021 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.