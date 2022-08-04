В Естонії всі радянські пам'ятники приберуть з публічного простору.

Російськомовне населення країни готується завадити естонській владі реалізувати таке її рішення.

В Естонії у найкоротший термін будуть прибрані з публічного простору всі радянські пам'ятники. Таке рішення було ухвалено на засіданні уряду країни у четвер, четвертого липня.

«На засіданні кабінету міністрів ми детально обговорили, як вчинити з видаленням меморіалів зі символікою окупаційної влади з публічного простору. За оцінками, в Естонії їх налічується від 200 до 400. Головне вирішено – червоні пам'ятники треба прибрати з публічного простору в найкоротші терміни», – цитує інформаційний портал Delfi слова прем'єр-міністерки Естонії Каї Каллас (Kaja Kallas), сказані нею на пресконференції після засідання.

Каллас зазначила, що для Естонії червоноармійські пам'ятники – не символ свободи. «Скоріше, для нас, для естонців, вони уособлюють той період, коли Естонія втратила свою свободу», – зазначила вона. Прем’єрка уточнила, що «конкретний час та порядок залежать від готовності та логістики місцевої влади», оскільки пам'ятники належать громадам.

Каллас приділила особливу увагу пам'ятнику танку Т-34 у місті Нарві, розташованому на кордоні з Росією, яке має понад 90% російськомовного населення. Прем'єр Естонії не виключає, що його демонтаж може спричинити напругу в суспільстві, оскільки багато місцевих мешканців виступають проти. Тому, за її словами, уряд має взяти на себе відповідальність за проведення цієї операції.

«Важливо підкреслити, що 9 травня вшановувати пам'ять загиблих не заборонено. Але це треба робити там, де для цього є потрібне місце, – тобто на цвинтарі, де це можна зробити зі збереженням гідності. Танк – це знаряддя вбивства. Це не пам'ятний об'єкт. Такими танками нині на вулицях України вбивають людей. Під ним навіть немає військових поховань. Кінцева мета зрозуміла: прибрати як нарвський танк, так й інші червоноармійські пам'ятники з тих місць, де вони зараз», – наголосила керівниця естонського уряду..

Тим часом під нарвським пам’ятником вже зібралося кілька десятків російськомовних осіб. Наразі вони поводяться стримано, обіцяють організувати цілодобові чергування, аби не допустити демонтажу пам’ятника.

Міністр закордонних справ Естонії Урмас Рейнсалу (Urmas Reinsalu) заявив, що «танк треба прибрати протягом місяця», за необхідності скликати для цього позачергове засідання парламенту. Він нагадав про масові виступи російськомовного населення країни у 2007 році під час перенесення монумента радянських солдатів із центру Таллінна. Тоді внаслідок заворушень, що спалахнули, загинула одна людина. За словами Рейнсалу, якщо уряд дозволить конфлікту навколо нарвського танка затягтися, то це може призвести до схожих наслідків.