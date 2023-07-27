У Кам'янському демонтували пам'ятник Брежнєву. Але "кожен охочий" його знайде.

У Кам’янському на центральному проспекті Свободи демонтували погруддя генсека ЦК КПРС Леоніда Брежнєва – як прийнято вважати серед місцевих, "найвідомішого мешканця міста".

 

 

Видання "Пильний погляд" зазначає, що провести Брежнєва зібралося "не так уже й багато людей", а серед тих, хто вирішив відвідати подію та зафіксувати її на своєму телефоні, "превалювали люди старшого покоління". "Все відбувалось достатньо тихо, без бурхливих висловлювань та сутичок. Правоохоронці, що чергували поряд з містом події, просто спостерігали за роботою комунальників. Лише один чоловік з картонним плакатом виражав своє публічне відношення до демонтажу", – переказують журналісти.

 

За день до демонтажу міський голова Андрій Білоусов записав звернення до мешканців, у котрому повідомив, що бюст збережуть і встановлять на території Музею історії міста, "щоб кожен охочий зміг прийти та вшанувати пам’ять свого земляка", а також назвав пам'ятник "нашою історичною спадщиною".

 

"Знаю, що для багатьох людей старшого віку Леонід Брежнєв – історична постать, людина, яка багато зробила для нашого міста, і Кам’янське – це Батьківщина Леоніда Брежнєва. [Але] відповідно до закону про декомунізацію ми повинні прибрати бюст з публічного простору", – зазначив Білоусов.

 

#наживо

 

 

Коли вже погруддя колишнього генсека зняли з постамента та опустили на землю, люди стали підходити та фотографувати бюст зблизька, але охочих зробити селфі з генсеком було не багато.

– Що, він пустий зсередини? – запитала жінка у комунальників, що піклувались погруддям, поправляючи зашморг на шиї бюста.

– Так. Мабуть, кіло 700 важить, а може й більше, а зсередини пустий, – відповідали комунальники.

– Тож був пустий, таким й залишився, – фотографуючи Брежнєва, висловила своє відношення до нього жінка.

– Ну той що, він вам сильно заважав? Чи в вас тепер холодильник буде більш наповнений, чи пенсію вам підвищать… – проходячи повз "церемонію" демонтажу кинув чоловік.

– Та йдіть вже, вам тільки очі залити, більш нічого не потрібно. А нам він не потрібен. Ні тоді, ні зараз, – відповіла жінка на репліку опонента.

 

Кілька років тому бюст Брежнєву вже переносили на нове місце – у 2020 році під час реконструкції на проспекті Свободи монумент перевезли із площі Визволителів нижче по скверу, де, як інформувала міська влада "заплановано створити комфортне і затишне місце для відвідування", і що "всі жителі, а особливо люди старшого покоління, зможуть прийти покласти квіти до пам’ятника і з комфортом посидіти в прохолодній і затишній зоні відпочинку, згадуючи історію і життя нашого легендарного земляка".

 

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