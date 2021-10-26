На Полтавщині знесли два пам'ятники комуністичним діячам.

На Полтавщині вночі 26 жовтня знесли два пам'ятники комуністичним діячам, іще один обмалювали.

У Лубнах розбили погруддя більшовицькому військовому ватажкові Василю Чапаєву (монумент називався "Чапаєвській дивізії"), а в Лохвиці знесли пам'ятник комсомольцям, повідомляє сайт "Зміст".

Натомість у Хоролі намагалися знести пам'ятник радянському генералу Івану Третяку. Сам монумент встояв, утім на ньому написали "вбивця".

Блогер Сергій Стерненко згодом написав, що акцію знесення радянських пам'ятників провели націоналісти: "Цієї ночі завдяки відомим та невідомим патріотам із руху "Гонор" та випадковим перехожим Україна (на Полтавщині) очистилась від пам'ятників, що прославляли совєцьких окупантів". На фотографії, поширеній Стерненком, видно лідера руху "Гонор" Сергія Філімонова з головою Чапаєва в руках.

У поліції порушили справу за фактом знесення пам'ятників. Правоохоронці наполягають, що процес декомунізації має відповідати законним процедурам.

"В разі підтвердження криміналу, відомості внесуть в ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення ч.2 ст.296 (хуліганство)", – прокоментували у відділі зв'язків із громадськістю головного управління Національної поліції в Полтавській області аґенції УНІАН.

Блогер Олександр Рудоманов запитав у Facebook у речника полтавської поліції Юрія Сулаєва: "А чому відкрили провадження? Це ж просто виконали люди декомунізаційні закони".

Сулаєв відповів у коментарях: "Поліція зобов'язана за фактом звернення людей реєструвати всі події, ретельно вивчати обставини і приймати остаточне процесуальне рішення після повного аналізу інформації. Погоджуюся з вами, що закон про декомунізацію має виконуватися, але теж за встановленим законом алгоритмом. Тож все буде Україна і все буде за законом", – прокоментував речник полтавської поліції.