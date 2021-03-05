Галицькі хроніки COVID-19: 5 березня.

Станом на 09:00 5 березня, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 192 599 хворих на сovid-19. За минулу добу – 1777 нових випадків: 737 – на Івано-Франківщині (проведено 1511 ПЛР-тестів), 646 – на Львівщині (проведено 1813 ПЛР-тестів) та 394 – на Тернопіллі.
За минулу добу зафіксовано 28 летальних випадків: дев'ять людей померло на Львівщині, троє – на Тернопільщині та 16 – в Івано-Франківській області.
Летальність ускладнень коронавірусної інфекції в Галичині становить 2,17%.
Впродовж двох останніх двох тижнів динаміка росту захворюваності на covid-19 у Львівській та Тернопільській областях зросла удвічі. На Франківщині встановився стабільно високий щоденний приріст хворих.
ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:
5 березня (09:00): 43 617 випадків, 457 нових
Тернопіль – 131 особа
Бережанський район – 26 осіб
Борщівський район – 10 осіб
Бучацький район – 23 особи
Гусятинський район – 9 осіб
Заліщицький район – 20 осіб
Збаразький – 9 осіб
Зборівський район – 1 особа
Козівський район – 4 особи
Кременецький район – 21 особа
Лановецький – 8 осіб
Монастириський район – 8 осіб
Підволочиський – 6 осіб
Підгаєцький район – 8 осіб
Теребовлянський район – 15 осіб
Тернопільський район – 23 особи
Чортівський район – 71 особа
Шумський район – 3 особи
ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
5 березня (09:00): 81 221 випадок, 646 нових
м. Львів - 273 особи
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
5 березня (09:00): 67 761 випадок, 737 нових
Івано-Франківськ – 106 осіб
Тисменицький район – 79 осіб
Надвірнянський район – 71 особа
Снятинський район – 21 особа
Косівський район – 48 осіб
Калуський район – 38 осіб
Долинський район – 41 особа
Тлумацький район – 53 особи
Галицький район – 56 осіб
Коломийський район – 84 особи
Рожнятівський район – 32 особи
Богородчанський район – 63 особи
Городенківський район – 39 осіб
Рогатинський район – 6 осіб
Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 5 березня, а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях.
Учорашні дані можна побачити за цим посиланням.
05.03.2021