Галицькі хроніки COVID-19: 5 березня.

 

Станом на 09:00 5 березня, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 192 599 хворих на сovid-19. За минулу добу – 1777 нових випадків: 737 – на Івано-Франківщині (проведено 1511 ПЛР-тестів), 646 – на Львівщині (проведено 1813 ПЛР-тестів) та 394 – на Тернопіллі.

 

 

 

За минулу добу зафіксовано 28 летальних випадків: дев'ять людей померло на Львівщині, троє – на Тернопільщині та 16 – в Івано-Франківській області. 

Летальність ускладнень коронавірусної інфекції в Галичині становить 2,17%.

 

 

Впродовж двох останніх двох тижнів динаміка росту захворюваності на covid-19 у Львівській та Тернопільській областях зросла удвічі. На Франківщині встановився стабільно високий щоденний приріст хворих.

 

 

 

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:

 

 

5 березня (09:00): 43 617 випадків, 457 нових

Тернопіль – 131 особа

Бережанський район – 26 осіб

Борщівський район – 10 осіб

Бучацький район – 23 особи

Гусятинський район – 9 осіб

Заліщицький район – 20 осіб

Збаразький  – 9 осіб

Зборівський район – 1 особа

Козівський район – 4 особи

Кременецький район – 21 особа

Лановецький  – 8 осіб

Монастириський район – 8 осіб

Підволочиський  – 6 осіб

Підгаєцький район – 8 осіб

Теребовлянський район – 15 осіб

Тернопільський район – 23 особи

Чортівський район – 71 особа

Шумський район – 3 особи

 

ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

 

 

5 березня (09:00): 81 221 випадок, 646 нових

м. Львів - 273 особи

 

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

 

 

5 березня (09:00): 67 761 випадок, 737 нових

Івано-Франківськ – 106 осіб

Тисменицький район – 79 осіб

Надвірнянський район – 71 особа

Снятинський район – 21 особа

Косівський район – 48 осіб

Калуський район – 38 осіб

Долинський район – 41 особа

Тлумацький район – 53 особи

Галицький район – 56 осіб

Коломийський район – 84 особи

Рожнятівський район – 32 особи

Богородчанський район – 63 особи

Городенківський район – 39 осіб

Рогатинський район – 6 осіб

 

 

Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 5 березня, а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях.

 

Учорашні дані можна побачити за цим посиланням.

 

05.03.2021

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